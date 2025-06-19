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瑪利亞籌建安老家園 戶外廣告商中捷6站播影片力挺

2025/6/19 16:13
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（中央社記者蘇木春台中19日電）瑪利亞基金會啟動「安老家園」募款計畫，希望打造有利心智障礙者健康老化環境，有戶外廣告媒體商今年7月起，將協助基金會在中捷6個站推出公益輪播影片，盼引更多人關注議題。

公益活動今天在台中舉辦，由瑪利亞社會福利基金會組長洪瑞豐代表，致贈感謝狀予合和集團創辦人李丞軒，會中並說明公益廣告輪播方式。

洪瑞豐接受媒體聯訪時表示，台灣邁入超高齡社會，但智能障礙者比一般人提前老化20年，35歲就初老，45歲就如同正常人的65歲，基金會籌建「安老家園」，盼提供有利於心智障礙者健康老化環境。

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洪瑞豐說，「安老家園」基地位於台中北屯區，目標籌措新台幣3.6億資金興建，目前只募得約4000萬元，希望能在民國118年動工；但受美國對等關稅議題影響，基金會月平均捐款約減3成，希望透過捷運站公益輪播廣告，讓更多人關注議題。

李丞軒說，得知「安老家園」興建計畫後，決定在今年7月起連3個月，在中捷綠線文心崇德、文心櫻花、水安宮、文心森林公園、豐樂公園與市政府6個站內，在廣告電視牆全額贊助播放公益廣告，希望藉此拋磚引玉，深化社會對身心障礙議題的理解與支持。（編輯：陳仁華）1140619

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