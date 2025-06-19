關稅與地緣風險交織 陽明：第3季旺季運價正向發展

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（中央社記者江明晏台北19日電）關稅與地緣政治風險交織，陽明表示，目前美國線營運已從先前關稅影響谷底走出來，第3季在傳統旺季帶動下，運價可望維持正向發展；目前沒有復航紅海打算，也在觀察以伊戰爭是否會封鎖荷姆茲海峽，航商會把航行安全列入優先。

陽明今天舉行法人說明會，業務長李明輝表示，目前美國線營運雖然沒有像第1季那麼暢旺，但已經從關稅影響的谷底走出來，而油價預估會受以色列和伊朗戰爭影響而上漲。

陽明觀察，4月開始，對等關稅宣布後，整個市場需求急劇下降，船公司調整艙位、航線因應，經歷中美談判延長關稅豁免90天後，市場需求再急劇上升，美國航線運力也恢復，目前美國線運價波動，未來還要觀察中美以及美國與各國關稅協商結果。

展望第3季，陽明指出，中美關稅緊張局勢緩和，需求回升，4月後運價都有回升，加上第3季傳統出貨旺季，市場供需有望朝正向發展，但川普關稅措施的豁免期將至，各界都在關注後續發展，第4季會因市場供需短期變化而變化，很難預測，預料呈波動狀態。

針對上週美西線運價回檔，李明輝指出，因為6月運價急劇上漲，出現短期下修狀況，船公司短期因應美西艙位，把供給大幅往上拉，造成運價回檔，若未來關稅影響不大，將步入傳統旺季。

整體而言，陽明指出，由於去年貨量成長佳，又有紅海危機，今年來貨量沒有像2024年這樣暢旺，又是新船交付高峰期，經濟雖不樂觀，還是有2到3%成長，但確實沒有2024年這麼好。

他也表示，關稅是今年最大變數，地緣政治風險也在觀察，所屬聯盟對紅海沒有復航計畫，除非安全無虞，還是以繞行好望角為主，「紅海復航當然對航商是不利的影響」，船隊會重新配置，艙位會回歸，壓力不只是歐洲線，會平均分布到各航線。

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至於市場關注以伊戰爭恐導致荷姆茲海峽封鎖，陽明表示，正觀察這個狀況，目前荷姆茲海峽和波斯灣沒有封鎖跡象，中東航線是屬於聯盟航線的架構，3家航商正在討論風險和對策因應，荷姆茲海峽以西為杜拜港和傑貝阿里港，若封鎖會對中東線營運產生衝擊，航商會把航行安全列入優先。

此外，陽明指出，燃油成本成長，來自船舶數增加，以及增加生質燃油使用，今年首季開始導入生質燃油，粗略估計3萬噸，占比不到5%，未來是否繼續拉高，要看價差和減排目標達成與獲利可負擔程度。（編輯：翟思嘉）1140619