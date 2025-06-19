結合觀光美學 布袋高跟鞋教堂夏日盛宴6月底啟動

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（中央社記者蔡智明嘉義縣19日電）雲嘉南濱海國家風景區管理處推出「玩美高跟鞋、布袋吹風chill」活動，6月28日起每週六、日與在地商圈、品牌、美妝團隊於布袋高跟鞋教堂，打造觀光與美學的夏日盛宴。

雲嘉南管理處今天在嘉義縣政府中庭宣傳「玩美高跟鞋、布袋吹風chill」活動，並邀啦啦隊開場熱情表演；雲嘉南管理處處長徐振能、嘉義縣長翁章梁一同出席，邀民眾來嘉義玩。

徐振能接受媒體聯訪表示，首波活動將於6月28日盛大登場，邀前韓國啦啦隊全恩菲與福爾摩沙夢想家啦啦隊聯手獻上青春洋溢的表演，並舉辦美妝講座、玩美市集。現場還有闖關及抽獎活動，民眾有機會抽到Apple Watch、肩頸按摩器、布袋文創HOTEL雙人房住宿券、雞湯禮盒、料理鍋及禮券等豐富的超值好禮。

徐振能說，第二波活動於7月份的每周六、日在高跟鞋教堂旁布袋海風長堤舉辦晚風市集，除有布袋商圈展攤及街頭藝人與在地藝文團體表演，涵蓋薩克斯風、爵士鼓、吉他、古箏等多樣樂器，為夏夜增添悠揚樂聲。

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雲嘉南管理處表示，「玩美高跟鞋」活動之後還有雲林雲西海洋音樂祭、台南一見雙雕藝術季、將軍吼音樂節及嘉義縣文化觀光局主辦的東石海之夏，雲嘉南濱海地區暑期活動精彩可期。

雲嘉南管理處強調，布袋高跟鞋教堂是金氏世界紀錄認證最大高跟鞋造型建築，近期更吸引丹麥電視台主動聯繫希望拍攝專題報導，是國內少數具國際知名度的建築。（編輯：龍柏安）1140619