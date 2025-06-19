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台積電下跌20元 台股終場下跌353點收22003點

2025/6/19 13:45（6/19 14:28 更新）
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台股19日終場下跌353.23點，收22003.50點。中央社記者王騰毅攝 114年6月19日
台股19日終場下跌353.23點，收22003.50點。中央社記者王騰毅攝 114年6月19日
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（中央社記者何秀玲台北19日電）受到中東衝突情勢擴大影響，台股今天在權王台積電領跌下，開低走低，終場下跌353.23點，收22003.50點，跌幅1.58%，成交值新台幣3301.88億元；台積電收1035元，下跌20元。

法人指出，對等關稅90天的期限將至，不過近期美國與主要貿易國談判還未有明確結果，市場靜待關稅談判結果。

其他權值股表現，鴻海下跌2元，收154元；聯發科下跌20元，收1265元；廣達下跌4元，收279元。

另外，代工廠緯創今天舉辦竹北AI園區開幕典禮，總經理林建勳表示，竹北廠將成為緯創全球最大的人工智慧（AI）伺服器生產基地，未來緯創台灣產能估倍數成長，緯創今天收115.5元，下跌0.5元。

CPO矽光子概念股中，創威早盤一度以55.5元攻上漲停，隨後漲勢收斂，收52.6元，上漲4.16%；弘凱上漲2.42%；聯亞上漲0.95%。

航太軍工概念股盤中表現亮眼，包括台揚以7.89元攻上漲停；雷虎上漲5.6%；豐達科上漲3.75%；寶一與漢翔分別上漲0.36%、0.34%。（編輯：楊凱翔）1140619

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