張綱維稱看顧癌母不會逃亡 請求具保停止羈押

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（中央社記者劉世怡台北19日電）遠東航空董事長張綱維涉掏空遠航，一審判決合計15年，二審時屢次科技監控違規涉逃亡，遭裁定羈押。張綱維請求具保停押，今天說看顧癌母不會逃亡，願增保金至1.2億元。

二審台灣高等法院審理期間，合議庭接獲科技監控中心通報張綱維屢次違規，4月2日拘提張綱維到庭訊問。合議庭評議後，認為張綱維涉逃亡，裁定羈押，羈押期間將於7月1日期滿。

二審今天召開訊問庭，就有無必要延長羈押，聽取檢辯及張綱維說法；張綱維及辯護人庭上表示，請求具保停押，之前配戴電子腳環享受與母親及孩子的天倫時光，未注意電量，且行經臨近漁港的快速道路疑似誤報，並不是故意違規，後來都有向科控中心坦承及報到。

張綱維強調，這次被羈押，已痛定思痛，有好好反省，近期得知母親癌症惡化，他非常擔心，睡不好，請求讓他具保停押，可以盡孝道，他的母親及孩子都在台灣，不會逃亡。

辯護人說，張綱維原本交保金達新台幣8000萬元，願意增加給付1000萬元現金以及1名女子可提3000萬元保證書，總計1億2000萬元，另外可上電子腳環以及增加警局報到頻率。

法官庭末諭知，是否延長羈押，由合議庭評議後裁定。

全案緣於，張綱維被控侵占遠航公司款項，並藉由合庫遠航貸款案將樺福集團旗下公司本息移轉給遠航等。

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一審台北地方法院依業務侵占、背信、違反商業會計法、民用航空法等罪，判處張綱維不得易科罰金部分應執行14年徒刑，得易科罰金部分1年徒刑。

一審宣判後，合議庭針對張綱維的強制處分則裁定加裝電子腳環，且不得接近機場、港口、海岸線，到派出所報到的次數改為每週三報到1次。案經上訴，現由二審審理中。（編輯：蕭博文）1140619