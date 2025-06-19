黃暐傑開始牛棚 想比賽感覺強烈投入中職選秀
2025/6/19 15:07（6/19 16:03 更新）
（中央社記者楊啟芳台北19日電）前旅美投手黃暐傑今天在中職季中選秀報名截止前，確定投入選秀，他在去年因肌腱撕裂動手術，他的經紀公司表示，目前已經在牛棚階段，近期想比賽的感覺強烈，最後決定報名。
中職今年新人選拔會的報名在今天中午12時截止，黃暐傑的經紀公司今天證實，黃暐傑已完成報名中職季中選秀，在最後一刻決定投入。
黃暐傑在2023年因右手肘不適完成韌帶置換手術（Tommy John），去年8月因肌腱撕裂再度動手術，之後遭匹茲堡海盜隊釋出。不過黃暐傑的經紀公司今天表示，他已經在牛棚階段，預計9月能夠開始比賽。
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最後會決定回台參加選秀，黃暐傑的經紀公司指出，「原先想法是等年底去多明尼加打冬季聯盟，尋求明年度的美國職棒機會，但近期他想快點比賽的感覺越來越強烈，在和家人討論後決定選秀。」
今年選秀會台鋼雄鷹擁有狀元籤，接著依序為富邦悍將、味全龍、樂天桃猿、統一7-ELEVEn獅隊、中信兄弟。（編輯：李亨山）1140619
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