Temu與甲骨文簽署數據協議引憂 處境與TikTok相似

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北19日電）中國跨境電商平台Temu上週與甲骨文公司達成一項數據存儲協議，引發美國對消費者個資是否受到保護的疑慮。華爾街日報昨天報導稱，這與過去TikTok在數據保護上受到質疑的情況相似。

華爾街日報18日報導，隸屬於中國電商巨頭拼多多的Temu上週與甲骨文（Oracle）公司達成一項數據存儲協議，Temu未提供與甲骨文交易的細節，僅表示這是將更多美國業務在地化的努力，並將在此基礎上加強在美國境內伺服器上存儲美國消費者數據的舉措。

甲骨文董事長艾里森（Larry Ellison）在一次財報電話會議上，形容與Temu的交易是「巨額合約」，Temu基本上將其基礎設施遷移到甲骨文雲（Oracle Cloud）。

在協議達成之際，Temu正面臨來自美國多州的指控。在Temu證實與甲骨文達成協議的幾小時前，內布拉斯加州檢察長希爾格斯（Mike Hilgers）提起訴訟，指控Temu使用惡意軟體竊取該州居民的個人數據，他稱這些數據可能落入中共的手中。阿肯色州去年夏天也提起類似訴訟。

Temu的一名代表稱這些指控毫無根據，源自一份做空機構報告的虛假資訊。內布拉斯加州和阿肯色州針對Temu的訴訟都援引做空機構灰熊（Grizzly Research）2023年發布的報告。報告稱，Temu可以從用戶手機中提取個人資訊。Temu譴責這些說法是虛假的，缺乏可信度。

美國的Temu用戶稱，Temu收集關於他們的資訊已超出其披露的範圍，這部分已成為兩起集體訴訟的焦點。Temu否認這些指控，表示致力於保護隱私。

報導分析，Temu遭受的上述指控，與TikTok過去試圖解決美國數據隱私方面所遭遇的困境相似。專家表示，美國過去對數據傳輸採取更為自由放任的態度，但近年來在監管跨境數據流動方面，開始更加重視國家安全。

美國司法部4月以國家安全擔憂為由，開始限制或阻止美國敏感數據傳輸給「外國對手」，包括政府相關數據和美國人的個資。這些「外國對手」包括中國。

該舉措頒布前，一些總部在美國、但為中資所有的小型公司就表示，它們已選擇將用戶數據在地化，以避免面臨與TikTok類似的情況。

TikTok過去在解決美國數據隱私的擔憂上的努力，幾乎未能讓美國官員相信其中國所有權不對美國構成威脅。美國官員稱，TikTok的所有權在中國，這可能讓北京方面有途徑獲取美國人的數據。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

亞洲協會（Asia Society）中國分析中心研究員Qiheng Chen表示，如果Temu希望繼續在美國營運，就必須將數據在地化；他們至少還有些司法途徑可使用。

但有專家認為，根據TikTok的經驗，此種措施在反駁數據隱私和國家安全指控方面的作用有限。研究中國科技政策的華府智庫「新美國基金會」（New America Foundation）高級研究員塞克斯（Samm Sacks）表示，中國公司在說服美國議員和監管機構方面收效甚微，難以讓他們相信中國政府無法輕易獲取數據。（編輯：謝怡璇/楊昇儒）1140619