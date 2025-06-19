美國女子PGA錦標賽開打 台灣3女將拚最高冠軍獎金

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（中央社記者黎建忠台北19日電）LPGA年度第3大賽-女子PGA錦標賽將於今晚開打，台灣共3人參賽，其中生涯2度奪冠的高爾夫「微笑球后」曾雅妮力拚重返顛峰，爭奪賽史最高額冠軍獎金。

美國女子職業高爾夫協會（LPGA）年度共計5場大賽，本週登場的女子PGA錦標賽是第3場，今年在德州開打，台灣有曾雅妮、徐薇淩、錢珮芸3人參賽。

今年的女子PGA錦標賽總獎金來到賽史新高的1200萬美元（約新台幣3.58億元），若依照過往冠軍可分得15%總獎金計算，奪冠球員可進帳180萬美元（約新台幣5370萬元）。

曾雅妮生涯在2008、2011年2度封后，只不過當年獎金不高，曾雅妮2次冠軍合計僅獲得63萬7500美元（約新台幣1900萬元），還不到今年冠軍獎金的一半；不過她在2011年以低於總桿數19桿的奪冠，至今仍共享賽史紀錄。

曾雅妮今年參加了5場比賽，包括今年的前2場大賽但全都沒有晉級；不過她本週在賽前練習日，於標準3桿的第8洞打出一桿進洞，算是這場賽事的好彩頭。

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另外，近況不錯的徐薇淩，生涯參加過的女子PGA錦標賽，以2015年的並列第21名最佳，去年徐薇淩前2回合打完後以152桿遭到淘汰。

徐薇淩目前世界排名第131名，距離錢珮芸的126名相去不遠，若能在這場年度大賽繳出好成績，有機會搶回「台灣一姊」位置。（編輯：李錫璋）1140619