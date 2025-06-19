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中國永坤黄金突關店 投資者市府前抗議遭警方包圍

2025/6/19 15:18（6/19 15:58 更新）
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中國永坤黄金爆出其廈門市突然關店，許多民眾無法提領購買的黃金。（圖取自永坤集團網頁yk988.net）
中國永坤黄金爆出其廈門市突然關店，許多民眾無法提領購買的黃金。（圖取自永坤集團網頁yk988.net）
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（中央社台北19日電）中國近期傳出永坤黄金旗下門市突然關店，許多投資者求償無門。據紐約時報報導，數十名投資者18日在杭州市政府前抗議，隨即被警方包圍，有投資者一度被拘留，也有人被引導至信訪辦，但有投資者稱回家收到警方通知，警告不要再上訪。

據21世紀經濟報導、紅星新聞等陸媒報導，自今年5月開始，有多名民眾在社群媒體上表示，在永坤黄金購買的黃金無法提領，客服也未有人接聽。杭州市上城區市場監督管理局於5月23日將永坤黃金主體公司及其母公司，列入經營異常名單。

有不少投資者赴杭州市上城區經偵報案大廳，向永坤黄金業務員追討賠償。業務員表示，當時確實是因為收益不錯、正常兌付，所以推薦產品，「自己也在公司投了錢，誰也沒想到會變成這樣」。

據紐約時報今天報導，來自多個省分的數十名投資者18日在杭州市政府門前拉橫幅抗議，投資者剛抵達現場就被大批警力包圍，至少一名情緒激動的投資者一度被拘留，其餘人員則被引導至信訪辦。但有些投資者回家後接到警方電話或上門通知，警告他們不要再上訪。

來自四川的投資者李女士表示，中國的銀行提供的儲蓄存款利率太低，因為金價穩步上漲才將錢投入永坤黃金。永坤黃金推出一個看似零風險的投資方案，投資者可在網路上下單買金條，數週後既可選擇提取實物黃金，也可將金條回售給公司。若金價上漲可賺取差價，若金價下跌，永坤承諾按原價回購。

李女士表示，上個月她與其他投資者前往杭州向警方提交證據。有其他投資者在社群媒體控訴公司捲走畢生積蓄，抖音上關於永坤黃金的話題瀏覽量已突破3000萬次。

幾名在社群媒體上發聲的投資者表示，他們接到警方的電話。

永坤控股註冊資金為人民幣1.2億元（約新台幣4.9億元），販售黃金、珠寶。永坤黃金則是永坤控股旗下的黃金珠寶綜合服務平台，由金融分析師汪國海於2014年創立。據其官網介紹，目前永坤黃金在浙江、福建、山東等地，擁有50多家門市，分為直營店和加盟店。

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永坤控股曾宣傳該集團是中國黃金協會理事單位、上海黃金交易所協作單位、浙江省優秀金融企業，再加上公司的營運歷史及零售規模，使不少投資者對永坤黃金十分信任，投入大量資金。

中國的銀樓突然關店跑路使顧客求償無門並非第一次。去年3月，山東黃金、中國央企中國黃金數家加盟店關店跑路，受害者損失累計超過4億元。（編輯：謝怡璇/陳鎧妤）1140619

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