誤信黃金給詐團投資能獲利翻倍 台南男子險失310萬

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（中央社記者張榮祥台南15日電）金價飆漲，台南市陳姓男子誤信詐騙集團投資黃金獲利翻倍話術，日前透過房屋增貸取得新台幣310萬元，準備在銀行購買1公斤黃金再交給對方，所幸行員察覺有異，趕緊報警攔阻。

台南市警局永康分局今天告訴中央社記者，陳男13日下午2時許前往台灣銀行永康分行欲以房屋增貸310萬元，直接在現場購買1公斤黃金，卻不願對行員多做說明，行員隨即報警。

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面對警方查詢，陳男一開始不願多說，堅持購買1公斤黃金帶回家，之後才坦承自己面臨資金缺口，想要以房屋增貸周轉，眼見金價飆漲，又在臉書（Facebook）結識投資群組，認為投資黃金獲利翻倍，才在接獲銀行撥款通知後領款，再購買黃金交給對方投資。

警方表示，詐騙集團手法日新月異，為避免被害人一次提領大量現金被關注，如今轉向黃金，先以黃金投資話術設下陷阱，再讓被害人交付黃金，全台已發生數件，民眾應小心提防，以免受害。（編輯：郭諭儒）1140215