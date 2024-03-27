中國多家銀樓突然關店 消費者寄存黃金拿不回來

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（中央社台北27日電）中國媒體今日報導，山東黃金、中國央企中國黃金數家加盟店，以安全、暫存黃金升值為由，推銷黃金託管服務，說服顧客將黃金留在店裡，如今卻傳出店家關店跑路，顧客求償無門，受害者損失累計超過人民幣4億元。

綜合每日經濟新聞、財聯社等陸媒今日報導，目前北京雙井富力廣場中國黃金概念店、山東黃金在北京的六個門市均關閉，中國媒體初估消費者損失累計超過人民幣4億元（約新台幣17億元）。

藍鯨財經新聞引述其中一位受害者郭小姐的說法，她從2013年開始在北京雙井富力廣場的中國黃金概念店買黃金，前後共買入約350克。

他表示，一般消費者不會去區分店家是直營或加盟店，並認為中國黃金扛著央企招牌，才讓民眾對此品牌有信任，因此中國黃金應該也要負起相應責任。

據21世紀經濟報導、澎湃新聞，中國黃金北京概念店的負責公司為北京三鼎原黃金珠寶有限公司，負責人已遭羈押。中國黃金方面稱，總部不允許加盟店開展託管業務，公司願意報警協助調查，並與加盟店方面溝通賠償，但不願意直接承擔賠償。

而山東黃金此次出事的加盟源頭為北京紫金珠寶有限公司，該公司曾為山東黃金在中國的最大代理商。

據每日新聞網報導，已有部分涉案人員被逮捕。山東黃金專責該事件的深圳公司表示，紫金珠寶自2021年就已不再是山東黃金的加盟商，目前山東黃金也針對紫金珠寶從事法律禁止的業務向警方報案。

報導指出，此事件爆發後，黃金託管業務幾乎在市面上銷聲匿跡，不僅店家不提供，民眾也少選擇這項服務。（編輯：謝怡璇/吳柏緯）1130327