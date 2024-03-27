更多編輯台推薦新聞：
台智光案簽約始末一次看懂 傳輸費率爭議歷任市長說法是什麼
政治

台智光案簽約始末一次看懂 傳輸費率爭議歷任市長說法是什麼

獨家／台灣世展會終止家庭寄養服務 開辦33年安置無數兒少
生活

獨家／台灣世展會終止家庭寄養服務 開辦33年安置無數兒少

統一發票1-2月小7全家開出2張特別獎 最低45元買咖啡中千萬
生活

統一發票1-2月小7全家開出2張特別獎 最低45元買咖啡中千萬

29年前小卡換大巨蛋免費入場1年 中職兌現承諾已2人領證
運動

29年前小卡換大巨蛋免費入場1年 中職兌現承諾已2人領證

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
日本DHC紅麴保健品使用小林製藥原料 在台販售品回收退款
首頁 / 兩岸

中國多家銀樓突然關店 消費者寄存黃金拿不回來

2024/3/27 13:01
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北27日電）中國媒體今日報導，山東黃金、中國央企中國黃金數家加盟店，以安全、暫存黃金升值為由，推銷黃金託管服務，說服顧客將黃金留在店裡，如今卻傳出店家關店跑路，顧客求償無門，受害者損失累計超過人民幣4億元。

綜合每日經濟新聞、財聯社等陸媒今日報導，目前北京雙井富力廣場中國黃金概念店、山東黃金在北京的六個門市均關閉，中國媒體初估消費者損失累計超過人民幣4億元（約新台幣17億元）。

藍鯨財經新聞引述其中一位受害者郭小姐的說法，她從2013年開始在北京雙井富力廣場的中國黃金概念店買黃金，前後共買入約350克。

他表示，一般消費者不會去區分店家是直營或加盟店，並認為中國黃金扛著央企招牌，才讓民眾對此品牌有信任，因此中國黃金應該也要負起相應責任。

據21世紀經濟報導、澎湃新聞，中國黃金北京概念店的負責公司為北京三鼎原黃金珠寶有限公司，負責人已遭羈押。中國黃金方面稱，總部不允許加盟店開展託管業務，公司願意報警協助調查，並與加盟店方面溝通賠償，但不願意直接承擔賠償。

而山東黃金此次出事的加盟源頭為北京紫金珠寶有限公司，該公司曾為山東黃金在中國的最大代理商。

據每日新聞網報導，已有部分涉案人員被逮捕。山東黃金專責該事件的深圳公司表示，紫金珠寶自2021年就已不再是山東黃金的加盟商，目前山東黃金也針對紫金珠寶從事法律禁止的業務向警方報案。

報導指出，此事件爆發後，黃金託管業務幾乎在市面上銷聲匿跡，不僅店家不提供，民眾也少選擇這項服務。（編輯：謝怡璇/吳柏緯）1130327

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.27