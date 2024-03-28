葉倫：中國產能過剩輸出廉價品 恐損害他國經濟

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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）美國財政部長葉倫（Janet Yellen）今天在一場演說中警告，中國在電動車等行業的廉價出口商品激增，可能引發供應過剩，並且損害其他國家經濟。

法新社報導，葉倫在美國喬治亞州發表演說時，宣揚了美國總統拜登推動「降低通膨法」（Inflation Reduction Act）的好處，但她也對中國工業產能過剩恐衝擊其他國家表達擔憂。

葉倫計畫下次造訪中國時提出這些風險，並且敦促北京當局採取「必要措施解決這項問題」，她有可能在今年訪中。

她在演說時指出，中國政府過去對鋼鐵和鋁等產業的支持，已經「導致嚴重的過度投資和產能過剩，而中國企業希望以低價將商品出口海外」。

她還說，雖然這促進中國的生產和就業，卻「促使世界其他地區工業萎縮」。她提及：「如今，我們看到太陽能、電動車和鋰離子電池等『新』行業產能過剩。」

葉倫指稱，其他國家政府及企業也日益對此表達擔憂。（譯者：陳正健）1130328