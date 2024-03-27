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巴爾的摩大橋斷毀 拜登直呼可怕並承諾協助搶修

2024/3/27 08:56
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（中央社華盛頓26日綜合外電報導）美國總統拜登今天稱馬里蘭州巴爾的摩（Baltimore）一座大橋被貨輪撞擊坍塌為「可怕的意外」，承諾會盡快讓這個東岸主要港口恢復運作。

法新社報導，拜登表示，將指派所需「一切聯邦資源」來因應這個今天凌晨發生的意外事件。有關當局指出，事發當時有6名工人正在修理大橋，而這6人至今下落不明。

拜登在前往北卡羅來納州之前，於白宮簡短表示：「我打算由聯邦政府來支付重建這座橋梁的全部費用，而我也預料國會將給予支持。」

他說：「我正在指示我的團隊，竭盡全力以最快速度讓港口重新開放，並重建大橋。」但他同時承認，「這將需要一些時間」。

拜登表示，他會「盡快」前往巴爾的摩進行視察，但未提供確切時間。

懸掛新加坡國旗的貨輪DALI號從巴爾的摩啟程後，於今天凌晨1時30分左右撞上支撐凱伊橋（Francis Scott Key Bridge）的混凝土橋墩，幾乎整座橋於短短幾秒鐘之內坍塌，導致許多人車掉入冰冷河水之中。

救難人員從河水中救起2人，其中1人送醫治療，搜救行動目前仍在進行。

凱伊橋是駕駛人避開巴爾的摩市中心、往來紐約和華盛頓的主要幹道，也是穿越巴爾的摩港（Baltimore Harbor）的3條路徑之一，平均每天交通流量達3萬1000輛車，或每年車流量達1130萬輛。

美國大型基建計畫通常是由各州和聯邦政府共同負擔。（譯者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）1130327

#巴爾的摩
#拜登
#美國
#凱伊橋
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