巴爾的摩大橋遭撞毀 肇事船隻2016年也曾撞上比利時碼頭

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（中央社布魯塞爾/新加坡26日綜合外電報導）造成美國馬里蘭州巴爾的摩凱伊橋坍塌的貨船，2016年也曾在比利時的安特衛普港發生過意外。不過，新加坡海事及港務管理局今天表示，這艘船去年通過兩次海外檢驗。

懸掛新加坡國旗的貨輪DALI號於美東時間26日凌晨1時30分左右撞上美國馬里蘭州巴爾的摩市（Baltimore）凱伊橋（Francis Scott Key Bridge）的混凝土橋墩，造成橋梁坍塌。

路透社報導，安特衛普（Antwerp）港務當局今天表示，DALI號貨櫃船2016年7月11日試著離開北海貨櫃儲運場時也曾撞上碼頭。

船舶資料網站Equasis發布的數據顯示，2016年對DALI號執行的檢驗發現這艘船有結構性問題，形容「船身損壞已妨礙其適航性」。

安特衛普港務當局表示，DALI號於事發後靠岸維修了一段時間。

安特衛普港發言人告訴路透社，「通則來說，這些意外事故都會接受調查，且唯有判定船隻安全，才會放行讓船隻離港」。

調查這類事件的比利時航海委員會沒有立即回應置評請求。路透社也無法聯繫上船東發言人。

不過比對2016年安特衛普港事件的社群影片後，路透社認定畫面上的船隻，與造成巴爾的摩大橋坍塌的船隻相符。

另一方面，新加坡海事及港務管理局今天表示，DALI號2023年間通過兩次海外檢驗。

法新社報導，新加坡海事及港務管理局說，巴爾的摩事件「發生當時，這艘船須具備的船級協會及法定執照…都還有效」，還說船身結構的完整性及船隻設備的功能性都有獲得檢驗。

新加坡海事及港務管理局補充說，船上燃油調壓閥測量儀的瑕疵也已於去年6月修正。

新加坡海事及港務管理局已表示，他們和交通安全調查局的調查人員正動身前往巴爾的摩，要提供美國海岸防衛隊（US Coast Guard）相關協助。

美聯社報導，凱伊橋坍塌造成至少8人落水，其中2人獲救，但有6名修補橋面坑洞的工人至今下落不明。（譯者：蔡佳敏/核稿：李佩珊）1130327