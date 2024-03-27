巴爾的摩大橋坍塌 潛水員等天亮續尋6名失蹤者

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（中央社巴爾的摩26日綜合外電報導）美國馬里蘭州巴爾的摩凱伊橋（Francis Scott Key Bridge）今天遭貨船撞上坍塌，6名工人落水失蹤，推估已經喪命。搜救行動已中止，潛水員將在明天清晨下水尋人。

路透社報導，這起災難除了導致巴爾的摩周圍交通壅塞之外，也迫使巴爾的摩港（Port of Baltimore）無限期關閉，這是美國東岸最繁忙的港口之一。

凱伊橋坍塌時，6名工人落入冰冷河中，隨著他們倖存機率愈來愈小，搜救行動已於今晚中止，當時距離事發時間已有18小時。

馬里蘭州警方和美國海岸防衛隊（U.S. Coast Guard）官員說，由於事發水域能見度愈來愈小、水流愈來愈危險，徹夜在河裡持續搜索風險太高。

州警巴特勒（Roland Butler）今晚告訴記者，27日清晨6時（台灣時間傍晚6時）開始，「我們希望派潛水員下水展開更仔細的搜索，盡全力找到那6名失蹤者」。

海岸防衛隊少將吉爾里斯（Shannon Gilreath）在簡報中說：「我們不認為可以找到任何生還者。」（譯者：曾依璇/核稿：劉文瑜）1130327