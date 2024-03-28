巴爾的摩斷橋6失蹤工人均拉美裔 尋獲2遺體

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者石秀娟、鍾佑貞巴爾的摩27日專電）美國馬里蘭州巴爾的摩凱伊橋26日凌晨遭一輛貨船撞毀，當時在橋上施工的6名工人墜橋，均是拉美移民。搜救人員今晨在低溫、陣雨中恢復搜救，當局傍晚宣布尋獲2具罹難者遺體。

6名墜橋工人是同一家營造工廠的工人，另有2名墜橋的工人當天就被救起。

美國國家廣播公司（NBC）報導，當局確認2名罹難者身分，分別是26歲來自瓜地馬拉的卡布瑞拉（Dorlian Ronial Castillo Cabrera），以及35歲來自墨西哥的佛恩特斯（Alejandro Hernandez Fuentes）。

報導指出，其他4名仍失蹤的工人，包括來自薩爾瓦多、宏都拉斯的移民。事故當時，他們正在凱伊橋（Francis Scott Key bridge）修補路面坑洞和磚石結構。

馬里蘭州警察巴特勒（Roland L. Butler Jr.）告訴媒體，搜救人員在一輛陷入水深25英尺（約7.6公尺）的輕型貨車中，找到兩人的遺體。

當局在事故周邊道路設起路障，管制進入，大批美國媒體被限制在遠處拍攝，除了清早的記者會，直到傍晚6點許，官員才再度向媒體說明進度。媒體下午1時圍繞一位官員詢問什麼時候才有消息，面對不滿的記者，官員也只能說，「傍晚某時」。

眾多媒體轉進附近的住家租用民宅，以取得較清楚的拍攝位置。不過因為今天天候很差，陣雨不斷，一片茫霧，從遠處幾乎拍不到搜救作業進行情形。

巴特勒說，搜救人員盡全力搜救，今天的搜救行動到下午4時，已經從搜救轉為打撈，水底有許多斷橋造成的殘骸和混凝土，難保搜救人員的安全。根據聲納系統探測，從橋上掉到水裡的車輛可能被卡在橋體的殘骸中。

馬里蘭州州長摩爾（Wes Moore）昨天告訴媒體，貨輪撞橋前不久曾以無線電通話發出遇難求救訊號，官員急忙阻止車輛上橋，拯救了一些生命。

Uber司機費爾曼（Gayle Fairman）告訴巴爾的摩地方新聞台WBAL-TV 11，她26日凌晨1時16分接到叫車後前往載客，乘客晚了幾分鐘才上車，當他們接近凱伊橋時，被警察攔下，才知道橋梁已經崩塌。

費爾曼說，她仍心有餘悸，也很感恩。她相信，她和乘客離災難只有一步之遙，如果乘客沒有稍微晚一點出來上車，橋崩塌時他們很可能在橋上。

摩爾在傍晚的記者會指出，大約有8000名港口工人的工作將受到橋梁崩塌影響，他今天再度與總統拜登（Joe Biden）通話，並向聯邦政府申請緊急救援資金。

美國媒體報導，4名仍失蹤的工人中，桑多華（Maynor Suazo Sandoval）來自宏都拉斯、魯納（Miguel Luna）來自薩爾瓦多。

美國西語電視台「世界電視台」（Telemundo）報導，桑多華的姊姊諾瑪（Norma）說，「他每天努力工作，只為讓家庭過得更好，他一直在找賺錢養家的方法」。美國國家廣播公司報導，桑多華有一個18歲的兒子、6歲的女兒。

魯納的太太卡斯特利翁（María del Carmen Castellón）對「世界電視台」說，還沒有等到先生的消息，她和家人一直在等，非常傷心。

巴爾的摩專門服務移民的非營利組織CASA向美國國家廣播公司證實，桑多華、魯納2人都是組織的成員，2人移民到美國約19年。

此外，國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board）表示，26日晚間已登船取得黑盒子，盼有助釐清事故原因。（編輯：張芷瑄）1130328

美國馬里蘭州巴爾的摩凱伊橋26日凌晨遭一輛貨船撞毀，大批美國媒體被限制在遠處等待搜救消息，27日中午圍繞官員詢問進度。中央社記者石秀娟巴爾的摩攝 113年3月28日