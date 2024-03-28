巴爾的摩大橋遭撞塌前 領航員曾求救通報貨輪失去動力

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（中央社巴爾的摩27日綜合外電報導）美國巴爾的摩市凱伊橋遭貨輪撞塌後，聯邦安全官員援引肇事船隻「黑盒子」數據紀錄器語音檔說，在事發前幾分鐘，領航員透過無線電尋求協助並通報船隻失去動力。

路透社報導，美國國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board, NTSB）主席霍曼迪（Jennifer Homendy）說，建於1976年的凱伊橋 （Francis Scott Key Bridge） 缺乏新建橋梁常見的結構工程冗餘，使其更容易發生災難性倒塌。

懸掛新加坡國旗的大型貨輪DALI號昨天凌晨從馬里蘭州巴爾的摩港（Baltimore Harbor）啟程後，原定駛往斯里蘭卡，不料卻撞上凱伊橋的混凝土橋墩。據傳DALI號在撞橋前已失去動力且無法操舵，使各界對這場致命災難有了新見解。

這起事故導致凱伊橋大部分橋段旋即墜入帕塔普斯科河（Patapsco River）河口，阻礙了航道，迫使巴爾的摩港無限期關閉。巴爾的摩港是美國東岸最繁忙的港口之一。

調查人員已開始檢視船舶航行資料紀錄器（Voyage Data Recorder）裡的內容，包括領航員和陸上人員的無線電通訊。

美國國家運輸安全委員會（NTSB）官員今在記者會上表示，在事發前幾分鐘，可以聽到領航員要求拖船援助，隨後又以無線電通報這艘貨輪已失去所有動力，正在接近凱伊橋。

影像畫面顯示，船上燈光閃爍一下，然後短暫亮起，接著再次熄滅。

紀錄器也錄下領航員下令船員拋錨，這麼做可能是為了減緩船隻行駛速度。

安全委員會調查員謬斯（Marcel Muise）說，數據顯示，長約3座足球場、堆滿貨櫃的DALI號撞上凱伊橋時，正以每小時8英里（12.8公里）速度行駛。

此外，也能聽見有人透過警方無線電說：「暫停橋上所有交通。有一艘失去操舵動力的船隻正在靠近。」當眾人正在討論下一步行動，包括提醒所有工作人員離開橋面，有人突然大喊「整座橋都塌了！」

DALI號載運的4700個貨櫃中，有56個裝有危險物質，但不會對公眾構成威脅。事發時有兩個貨櫃落入海中，所幸裡面沒有危險物質。此外，這艘貨輪還載著超過150萬加侖的燃油。（譯者：劉文瑜/核稿：陳政一）1130328

美國巴爾的摩市凱伊橋26日清晨遭一艘大型船舶碰撞後坍塌，有人車落水。圖為事發時3段監視畫面，紅圈處為疑似撞擊點。（圖取自StreamTime Live YouTube網頁youtube.com）