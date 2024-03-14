美運安會查艙門飛脫案 波音無法提供關鍵紀錄

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（中央社紐約13日綜合外電報導）阿拉斯加航空1架班機1月發生艙門半空脫落驚魂事件。美國國家運輸安全委員會主席霍曼迪今天說，航空業巨擘波音（Boeing）無法提供這架飛機在事發前進行維修的關鍵資訊。

法新社報導，美國國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board, NTSB）主席霍曼迪（Jennifer Homendy）提到正在進行的調查時說：「沒有那些紀錄，將讓NTSB接下來的調查變得複雜。」

阿拉斯加航空公司（Alaska Airlines）營運的1架波音737 MAX 9客機1月5日發生近乎災難的事件，飛機的一扇艙門在飛行途中爆開脫落，迫使班機緊急降落，所幸並未造成嚴重傷亡。

霍曼迪在寫給聯邦參議院商業、科學和運輸委員會（Senate Commerce, Science and Transportation Committee）的信件中說，這扇掉落的內嵌式艙門（door plug）曾被打開過，以便在去年9月完成鉚釘修復作業。

維修作業是在波音位於華盛頓州倫頓（Renton）的設施進行，之後才把這架飛機交付給阿拉斯加航空。

霍曼迪說：「直到今日，我們仍不知道是誰進行了維修，把這架事故飛機的內嵌式艙門打開、重新安裝再闔起。」

霍曼迪又說，波音跟運安會說，公司找不到記載維修工作的紀錄。霍曼迪在信中提到，調查人員要求提供監視器畫面，但他們被告知畫面已被洗掉。

波音回覆詢問時說，公司一直保持「透明與積極主動態度」，支持監管機關對這起事件的調查，又說監視器畫面紀錄會滾動保存30天。

根據霍曼迪信件，運安會在1月9日首度要求提供相關文件。之後，波音於2月2日呈交可能提供解釋的員工姓名。

調查人員也要求提供2023年9月艙門工作組經理轄下的所有工作人員姓名，但隨後提供的名單並未標示是哪些人處理內嵌式艙門維修作業。

霍曼迪強調，運安會不是為了懲戒而要求提供姓名，而是為了「與他們交談，以釐清波音的品質保證程序和安全文化」。

本月早些時候，霍曼迪曾抨擊波音沒有迅速提供關鍵資訊。

美聯社報導，霍曼迪承認，運安會想要揪出特定工作人員的作法有其缺點；她擔憂這會讓員工不敢向調查人員談論此事，因此她請她的部下保護挺身而出的波音員工身分。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1130314