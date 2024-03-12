波音787空中急墜50多傷 紐西蘭扣南美航空黑盒子

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（中央社雪梨11日綜合外電報導）南美航空集團（LATAM）一架波音787客機昨天在半空中急墜，造成機上50多人受傷。紐西蘭交通事故調查委員會今天表示將扣押機上的座艙語音紀錄器與飛航資料紀錄器。

機上乘客說，這架波音（Boeing）787夢幻客機（Dreamliner）昨天傍晚從雪梨飛奧克蘭途中急墜，把沒繫好安全帶的乘客拋出座椅，將他們甩到機艙天花板。

路透社報導，紐西蘭交通事故調查委員會（Transport Accident Investigation Commission, TAIC）人員說，由於事發在國際空域，南美航空集團總部所在的智利有關當局已著手展開調查。

紐西蘭交通事故調查委員會並說他們協助對方的調查工作。

紐西蘭交通事故調查委員會表示，他們「正在蒐集與調查相關的證據，包括扣押座艙語音紀錄器（Cockpit Voice Recorder）與飛航資料紀錄器（Flight Data Reocorder）」，也就是俗稱的「黑盒子」。

至於是否已把黑盒子交給紐西蘭交通事故調查委員會，南美航空集團尚未立即回覆置評要求。南美航空集團今天稍早表示，將協助有關當局進行任何調查。

南美航空集團與機上乘客昨天說，這架載有263名乘客與9名機組人員的飛機，在飛行途中突然下墜。

當時在機上的約卡特（Brian Jokat）說，他看到一名乘客被拋到飛機天花板，之後掉下來、肋骨打到扶手。

約卡特告訴紐西蘭國家廣播電台（Radio New Zealand）：「他的後背貼著飛機天花板，往下看著我，就像電影『大法師』（The Exorcist）的場景。」

飛行軌跡突然改變的原因目前還無法解釋。安全專家說，大多數的飛機事故都是由許多因素交互導致的，需要進行徹底的調查。

紐西蘭民航局（Civil Aviation Authority）在聲明中表示，如果需要的話也將協助調查。

空中事故安全調查人員哈特利（Joe Hattley）告訴法新社，現代飛機很少發生技術問題。

同時任教於澳洲新南威爾斯大學（University of New South Wales）的哈特利說：「飛航紀錄將是了解這起事件的關鍵，將能告訴調查人員這是大氣事件還是飛機技術問題。這類事件凸顯了乘客絕對有必要繫好安全帶。」

美國飛機製造商波音近年來遭遇一連串安全問題，包括2018年印尼獅子航空（Lion Air）和2019年衣索比亞航空（Ethiopian Airlines）造成共約350多人死亡的737MAX事故。

波音在寄給法新社的聲明中說：「我們正在著手蒐集更多關於這起（南美航空集團）航班的資訊，將提供客戶所需的任何支援。」（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1130312