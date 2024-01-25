美監管機構批准檢查框架 波音737 MAX擬恢復運營

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（中央社紐約25日綜合外電報導）美國官員今天表示，監管機構已批准一項詳細的檢查框架，將允許波音（Boeing）737 MAX飛機重新運營。這款飛機本月初發生艙門在半空中脫落意外，在緊急迫降後遭到停飛。

法新社報導，在美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration, FAA）披露波音737 MAX 9飛機的檢查框架後不久，聯合航空公司（United Airlines）表示，停飛的飛機預計將從28日開始恢復運營。

聯合航空營運長恩奎斯特（Toby Enqvist）在聲明中說：「只有在徹底的檢查程序完成後，我們才會讓每架MAX 9飛機重新運營。我們正準備讓飛機從28日開始恢復服務。」

阿拉斯加航空公司（Alaska Airlines）一架波音737 MAX 9飛機本月5日在飛行途中發生艙門掉落後，美國聯邦航空總署宣布停飛171架同型號飛機以進行檢查，上述宣布是讓這些飛機重返天空的重要一步。

阿拉斯加航空編號1282班機5日起飛後，機上一扇窗戶與大塊機身遭吹走，最後緊急迫降俄勒岡州，而遭停飛的737 MAX客機配置與阿拉斯加航空客機相同。

這次事件雖未造成人員受傷，但安檢人員表示，這可能引發災難性後果。

美國聯邦航空總署表示，根據其「加強維護」流程，航空公司將對特定螺栓和配件進行檢查，並對插頭和零組件進行詳細的外觀檢查，以解決「任何損壞或異常情況」。

美國聯邦航空總署表示，檢查將確保零件「符合安全運作的原始設計」，「在檢查流程完成並確認符合原始設計前，這些飛機將不會重新投入使用。」

波音執行長凱爾洪（Dave Calhoun）今天前往國會山莊回應阿拉斯加航空公司飛機艙門掉落一事時，承認公司理解安全問題的「嚴重性」。

凱爾洪在聯邦參議院商務委員會（Senate Commerce Committee）舉行閉門會議前告訴記者：「我們打造的是安全的飛機。」

他說，「我今天本著透明的精神來到這裡，首先要承認這個問題的嚴重性」，並「回答所有問題，因為他們有很多疑問」。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1130125