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阿拉斯加航空高空掉艙門 稽核發現波音多起違規

2024/3/5 14:22（3/5 14:41 更新）
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圖為華盛頓州倫頓波音工廠停機坪上的波音737 MAX飛機。圖非當事飛機。（路透社）
圖為華盛頓州倫頓波音工廠停機坪上的波音737 MAX飛機。圖非當事飛機。（路透社）
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（中央社紐約4日綜合外電報導）美國官員今天表示，阿拉斯加航空航班1月發生空中掉艙門的驚險事件後，當局下令進行的稽核發現波音（Boeing）和勢必銳航空系統公司（Spirit Aerosystems）多起違規。

法新社報導，美國聯邦航空總署（FAA）在1月5日掉艙門事件發生後，對這兩家製造商進行了為期6週的稽核，「發現公司涉及多起未遵守製造品質管控的狀況」。

「聯邦航空總署發現波音的製造過程管控、零件處理和存儲以及產品管控方面有違規問題。」

上述聲明是聯邦航空總署在1月事件發生後，對波音公司的最新評論。當時阿拉斯加航空（Alaska Airlines）一架波音737 MAX 9客機飛行途中內嵌式艙門（plug door）遭吹走，迫使客機緊急降落。

聯邦航空總署表示，向波音和勢必銳提供了稽核摘要。聯邦航空總署發言人表示，摘要不會公開，因為稽核結果是聯邦航空總署正在進行的調查一部分。（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1130305

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