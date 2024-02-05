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波音：737型機身發現新問題 恐延緩交機

2024/2/5 15:15（2/5 15:18 更新）
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圖為波音737 MAX系列飛機。（圖取自波音公司網頁boeing.com）
圖為波音737 MAX系列飛機。（圖取自波音公司網頁boeing.com）
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（中央社紐約4日綜合外電報導）美國飛機製造商波音（Boeing）今天表示，公司獲知旗艦737型飛機機身出現新問題，雖不會構成立即性飛航危險，但有數十架飛機必須重加工。

法新社報導，波音商用飛機部門執行長狄爾（Stan Deal）致員工聲明指出：「一家供應商1日通知我們，部分737型機身有不合格問題存在。」這份聲明也向媒體發布。

狄爾表示， 供應商一名員工「向他的經理報告，（機身某部位）2個洞可能未完全依照我們的要求鑽孔」。

聲明說：「此一潛在情況並非為立即影響飛行安全的問題，且所有737型飛機都可以繼續安全操作，目前我們認為，必須對大約50架尚未交付的飛機重加工。」

聲明指出，這「可能會延遲近期一些737型交機」。

過去一年來，波音公司最暢銷的737 MAX 頻遭困難，1月初阿拉斯加航空（Alaska Airlines）發生飛機艙門半空中脫落意外的重大飛安事件，促使監管機關美國聯邦航空總署（FAA）展開全面調查。（譯者：紀錦玲/核稿：劉淑琴）1130205

#波音
#法新社
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