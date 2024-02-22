艙門脫落事件後 波音737 MAX專案負責人將離職

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（中央社紐約21日綜合外電報導）美國航空業巨頭波音公司（Boeing）今天宣布，在重大安全事件導致171架飛機暫時停飛不到兩個月後，737 MAX專案負責人將離職。

綜合法新社和路透社報導，波音商用飛機部門執行長狄爾（Stan Deal）在公司發布的備忘錄中表示，為波音效力18年的老將克拉克（Ed Clark）將「退出相關計畫」，其職務將由林戈爾德（Katie Ringgold）接替。

阿拉斯加航空公司（Alaska Airlines）一架波音737 MAX 9客機1月5日在飛行途中，一個內嵌式艙門（plug door）遭吹走，迫使客機緊急降落，機上人員平安無事，不過機身出現一個大洞。

儘管並未造成嚴重傷害，但安檢人員表示，這類情事恐釀成災難性事件。

備忘錄寫道：「艾德（克拉克）離任時，我和我們都對他在近18年來為波音竭誠服務期間做出的許多重大貢獻，致上最深切的謝意。」

克拉克於2021年3月接任此職，在此之前，因2018年和2019年兩起致命空難遭全球停飛20個月的波音737 Max系列客機才剛獲美國聯邦航空總署（FAA）解除「禁飛令」。

林戈爾德接任後，職責包括管理美國華盛頓州的MAX組裝工廠。

1月5日的艙門脫落事件，促使FAA監管單位和國會山莊議員加強對波音公司的審查，並於本月稍早舉行聽證會。

此外，波音還在商用飛機業務中，新設一個負責品管的高級副總裁職位，由隆德（Elizabeth Lund）出任，佛萊明（Mike Flemming）則接替他成為飛機專案總經理。

狄爾在備忘錄中表示，「隨著我們持續推動波音更加注重確保我們交付的每架飛機，都能符合或超越所有品質和安全要求」，領導層的更迭有其必要。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1130222