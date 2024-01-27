2019以來首架 波音交付中國737 MAX降落廣州

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（中央社北京/紐約27日綜合外電報導）飛航追蹤網站顯示，2019年以來第一架交付給中國的波音737 MAX 8飛機今天降落在廣州白雲機場。此外，美國阿拉斯加航空26日表示，旗下波音737 MAX 9機隊陸續復飛。

法新社報導，飛航追蹤網站Flightradar24資料顯示，一架屬於中國南方航空公司的波音737 MAX 8飛機於當地時間27日上午10時23分降落在白雲國際機場。

波音將中國視為重要的成長市場，但自從2018年和2019年各發生一起重大空難後，737 MAX機型長期停飛，交機一度中斷。

阿拉斯加航空（Alaska Airlines）一架波音737 MAX 9客機本月初在飛行途中發生艙門脫落事故，事後波音品質管控措施再面臨嚴格審視，這次向中國交機算是波音近期少有的喜訊。

2018年和2019年的737 MAX飛機空難與飛行控制軟體有關，當時中國是最早宣布相關機型停飛的國家之一，也是最後一個撤銷禁令的波音主要客戶。

波音高層曾說，即使中方官員開始允許境內現有MAX飛機復飛，美中之間的外交緊張局勢仍影響到波音交付新機。

此外，波音執行長凱爾洪（Dave Calhoun）2022年曾說，中國在COVID-19疫情的頭3年採取嚴格清零防疫政策，「整體上降低了對飛機的需求」。

去年12月，中國吉祥航空公司接收一架波音787夢幻客機（Dreamliner），是波音自2019年以來交付的第一架飛機。

Flightradar24網站顯示，今天抵達廣州的737 MAX 8新機本週離開西雅圖，飛往中國途中停留過夏威夷（Hawaii）和塞班島（Saipan）。

波音去年9月預估，到2042年中國將需要8560架新的商用飛機，占全球飛機需求的2成。

波音去年表示，已為中國特定航空公司造好超過80架737 MAX飛機，但尚未交機。

另一方面，阿拉斯加航空經過全面檢查後，26日開始讓737 MAX 9機隊復飛。

阿拉斯加航空表示，預計下週末之前完成旗下65架MAX 9飛機的檢查工作，「我們的每架737-9 MAX飛機只有在完成嚴格檢查，且依聯邦航空總署（FAA）要求認定適航後才會復飛…預計每架飛機的個別檢查最多要花12小時」。（譯者：曾依璇/核稿：陳亦偉）1130127