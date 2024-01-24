波音737 MAX 9停飛 阿拉斯加航空怒批螺栓鬆動

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（中央社紐約23日綜合外電報導）阿拉斯加航空公司執行長米尼庫奇今天表示，在日前發生掉艙門的危險事件後進行檢查，發現波音737 MAX 9飛機上有多處螺栓鬆動，並說他「很生氣」。此言使得波音再次面臨壓力。

法新社報導，阿拉斯加航空公司（Alaska Airlines）一架波音（Boeing）737 MAX 9客機本月5日在飛行途中，一個內嵌式艙門（plug door）遭吹走，迫使客機緊急降落，機上人員平安無事，不過機身出現一個大洞。

美國聯邦航空總署（FAA）隨後下令171架裝有同類內嵌式艙門的波音737 MAX 9停飛受檢。

米尼庫奇（Ben Minicucci）今天告訴美國國家廣播公司新聞網（NBC News），阿拉斯加航空在事發後對其737 MAX 9機隊進行內部檢查，發現這些飛機有「許多」螺絲鬆動的情況。

他說：「我不只沮喪和失望，我很生氣。」

他還說，「這發生在阿拉斯加航空、我們的旅客與員工身上」，並呼籲波音「改善他們內部的品管計畫」。

聯合航空公司（United Airlines）今天稍早對未來波音737系列飛機的訂單與交機表達疑慮。

聯航財務長萊斯基南（Michael Leskinen）今天在電話會議中表示，聯航預計今年收到的107架飛機中，有31架是波音737 Max 9飛機。

他說：「現在要相信這些飛機都能按目前的計畫交機是不切實際的。」

萊斯基南在電話會議中表示，除了MAX 9的訂單外，聯航還訂了277架尚未獲認證的波音737 MAX 10飛機，會在接下來幾年陸續交機，還可能再購買200架飛機。

他說，「我們預料2025年波音的訂單和交機將會減少」，並指出737 MAX 10的訂單很可能也會受到影響。

他表示，「要讓我們相信MAX 10能如期交機」很難，這次MAX 9遭禁飛「有點像是壓垮駱駝的最後一根稻草」。

他補充道：「因此我們正在制訂替代方案。」（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1130124