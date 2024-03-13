飛機安全事故連環爆 波音指示員工立即改善

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（中央社紐約12日綜合外電報導）美國航空業巨擘波音（Boeing）接二連三發生安全事件與製造問題，如今遭各界拿放大鏡檢視。根據波音今天向員工發送的訊息，波音要求員工「立即行動」，以改善缺失。

法新社報導，阿拉斯加航空公司（Alaska Airlines）1架航班1月發生艙門在半空中飛脫的驚險事件後，美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration, FAA）稽核時發現波音確有違規情況，隨後波音民用飛機集團（Boeing Commercial Airplanes）執行長狄爾（Stan Deal）發布這份內部指引。

狄爾在指引中表示：「我們已根據你們（員工）以及監管機關和客戶的反饋立即採取行動，以加強我們的安全與品質。」

他還說：「這些行動是我們很快將呈交給FAA的全面計畫核心。」他指的是FAA本月稍早下達的命令，要求波音在90天內擬定解決品管問題的架構。

狄爾指出：「稽核中發現的絕大多數違規行為，都涉及未遵守我們批准的流程與程序。」

為解決問題，管理階層將為相關職員安排額外訓練，建立每週合規檢查措施，並將每個班次的一部分時間用於審查程序與檢查工具。

在公布上述新措施之前，波音近幾週裡也實施了其他舉措，包括額外檢查。

「紐約時報」今天報導，在FAA執行的89項生產過程稽核中，波音有33項沒有過關，並發現97起違規情況。

根據紐時，令人擔憂的問題包括有人使用飯店門卡檢查艙門密封性，以及使用肥皂液當作機械潤滑劑。

狄爾的信件也提到FAA指派獨立專家委員會的發現。委員會發現波音的安全標準存在缺陷，其中值得注意的是規定可能太過複雜，讓員工感到困惑。

狄爾說：「我們的團隊正在努力簡化並精簡我們的流程，以落實專家小組提供的建議。」同時，他呼籲員工立即履行某些變革。

他敦促員工：「請嚴格遵守我們製造程序與流程的每一個步驟。我們可以、也應該更新程序與流程，但在那之前，我們仍必須遵守現有程序與流程。」

狄爾還說，員工也應「隨時密切注意潛在安全風險或品質漏洞」，並鼓勵他們在必要時透過公司的內部回報系統提出問題。

目前波音仍面臨FAA和美國國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board）的調查。另據美國媒體報導，司法部已展開刑事調查。

除阿拉斯加航空事件外，波音也因其他幾起危險事件遭受質疑，包括1月時1架波音747客機從佛羅里達州起飛不久後發生發動機起火事件。

上週，1架飛往日本的波音777噴射客機從舊金山起飛不久後，因其中1個輪胎飛脫而緊急降落；在半空中鬆脫的輪胎最後掉落機場停車場，砸壞數輛車輛。

此外，10日1架波音787夢幻客機（Dreamliner）從雪梨飛往奧克蘭的途中突然急墜，造成機上許多沒繫安全帶的乘客受傷，紐西蘭當局今天展開調查。（譯者：張曉雯/核稿：施施）1130313