美開始清理巴爾的摩大橋殘骸 力求恢復港口暢通

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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國巴爾的摩凱伊橋（Francis Scott Key Bridge）日前遭貨輪撞上而坍塌，今天將開始清理現場；當局預告，在巴爾的摩港（Port of Baltimore）能開放之前，還有許多工作要做。

法新社報導，兩具起重機已抵達帕塔普斯科河（Patapsco River）展開艱難的清理行動，將從56公尺深的河裡清除扭曲的鋼鐵殘骸，讓美國重要港口之一的巴爾的摩港恢復暢通。

白宮高階官員培瑞斯（Tom Perez）告訴微軟國家廣播公司（MSNBC），「我們正竭盡全力」移除殘骸，讓這個商業樞紐恢復運作。

凱伊橋26日凌晨遭新加坡籍貨輪DALI號撞上後倒塌，橋上6名工人墜入水中，當局27日尋獲兩具遺體。由於派遣潛水員在殘骸間搜尋太危險，尋找另外4具遺體的行動於27日晚間終止。官員警告，未來還將面臨一些挑戰。

4名下落不明的工人均為拉丁美洲移民，當局推估他們已無生還可能。

每天約有數以萬計車輛通行凱伊橋。事故發生時，整座橋的鋼骨結構幾乎在短短數秒內就轟然倒塌。

美國政府公路管理局（Federal Highway Administration）表示，將同意馬里蘭州交通廳的要求，提供首筆6000萬美元資金用於馬里蘭州州長摩爾（Wes Moore）所說的「立即因應行動，為迅速復原打好基礎」。

公路管理局局長巴特（Shailen Bhatt）在聲明中說：「聯邦政府致力提供所有必要資源來重建這座大橋。」

英國保險交易所勞合社（Lloyd's of London）主席卡內基-布朗（Bruce Carnegie-Brown）說，這起災難可能導致歷來最大筆的海上保險理賠金。

他接受美國財經媒體CNBC訪問時說：「感覺這會是非常巨大的損失，可能是歷來最大的海上受保人損失，但未超過我們計劃的範圍。」

巴爾的摩港關閉，也引發人們對當地經濟和全國供應鏈的擔憂，光是這座港口就支撐著14萬個工作機會。

美國運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）說，巴爾的摩是全美最大車輛裝卸港口，包括汽車和農業重型設備。這座港口每天處理的貨物價值約在1億到2億美元之間。

紐約州和紐澤西州州長今天在聯合聲明中說，這兩州的港務局將規劃接收更多貨物，以減緩這起事故對供應鏈的衝擊。（譯者：曾依璇/核稿：徐睿承）1130329