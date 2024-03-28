巴爾的摩斷橋封港 恐對全球供應鏈產生連鎖反應

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴爾的摩27日綜合外電報導）針對馬里蘭州巴爾的摩凱伊橋斷橋事件，美國運輸部長布塔朱吉表示這對供應鏈的影響「顯然不會是微不足道的」，推升全球供應鏈產生「連鎖反應」的隱憂。

巴爾的摩（Baltimore）「凱伊橋」（Francis Scott Key Bridge）美東時間26日凌晨被DALI號貨輪撞上而坍塌，當天救起2人，隔天找到2人遺體，目前還有4人下落不明。

大橋一坍，一併封阻了巴爾的摩港（Port of Baltimore）的航道。英國廣播公司（BBC）報導，官員已於事發後表示，出入巴爾的摩港的海上交通將暫停，「直到進一步通知為止」。

鑒於巴爾的摩港是全美最繁忙的汽車港口，也是美國第9繁忙的的國際貨運港，代表英國各地進口商的「出口及國際貿易協會」（Institute of Export and International Trade）會長佛吉歐尼（Marco Forgione）說，這恐對「全球供應鏈產生相當程度的連鎖反應」。

法新社報導，布塔朱吉（Pete Buttigieg）同樣表示，斷橋事件對供應鏈的影響「顯然不會是微不足道的」，並說還要一段時間才能知道港口何時可以重啟。

他警告說：「重建工作既快不起來，也並非簡單或花小錢就能解決的事。」

路透社報導，除了導致港口運作中止之外，大橋坍塌也為巴爾的摩和周邊人口稠密的地區帶來了交通惡夢。

多位分析家更表示，這起事故可能為保險業者帶來數十億美元的理賠損失，其中1家估計損失將高達40億美元（約新台幣1290億元）；若理賠數字真的這麼高，這次斷橋事件的航運保險損失將改寫新高紀錄。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1130328