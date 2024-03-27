全球近20年重大橋梁坍塌意外 印度5起至少257死

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（中央社巴黎26日綜合外電報導）美國馬里蘭州巴爾的摩發生貨輪撞垮橋梁的重大意外，近20年來國際間也發生不少橋梁坍塌的事故，其中以印度占大宗，造成至少257人喪生。

一艘貨輪撞上巴爾的摩市（Baltimore）凱伊橋（Francis Scott Key bridge），部分橋段在幾秒鐘之內坍塌，多輛汽車因此墜入帕塔普斯科河（Patapsco River），大規模搜救行動目前仍在持續。

法新社盤點近20年來，全球發生的嚴重橋梁坍塌事件：

2022年：印度，近140死

印度古茶拉底省（Gujarat）莫爾比鎮（Morbi）一座擁有150年歷史的吊橋在整修完重新開放幾天後坍塌，造成至少137人喪命，其中包括近50名兒童。

當時有數以百計民眾聚集在這座吊橋上，歡度排燈節（Diwali）假期。

監視器畫面顯示，有幾個人似乎故意讓吊橋劇烈搖晃，隨後吊橋突然斷裂，導致許多人墜入河中，還有些人緊緊抓住斷橋。

印度西部古茶拉底省一座吊橋2022年10月30日突然斷落至少137人喪生。（路透社）

2021年：墨西哥，26死

2021年5月，墨西哥市（Mexico City）捷運一處高架軌道路段坍塌，一列行經列車驟然墜落，造成26人死亡、數十人受傷。

墨西哥市每日人流高達數百萬，這起重大公安慘案動搖了墨西哥民眾對捷運系統的信心。

調查結果顯示，結構缺陷加上維護不良，釀成這起意外。

2018年：義大利，43死

義大利海港城市熱那亞（Genova）高速公路高架橋崩塌意外，奪走43條人命。

莫蘭迪橋（Morandi Bridge）距地面高50公尺路段和一座橋墩倒塌，多達35輛汽車摔落。大塊混凝土掉到兩座倉庫、火車鐵軌和河床上。

這起悲劇使人意識到義大利道路、橋梁和鐵路維修狀況不佳。

調查也發現，這座高架橋在開通後的51年間，缺乏「最起碼的維護工作」來強化橋梁安全。

2011年到2016年：印度接連發生3起慘劇

2016年3月，印度加爾各達（Kolkata）一條繁忙街道上的天橋坍塌，造成至少26人喪命。

調查人員表示，焊接工人發現橋梁有裂縫，卻未警告他人，只是試圖把裂縫補起來。

2011年，印度一週內接連發生兩起橋梁坍塌事件，一座位於東北部山城大吉嶺（Darjeeling），另一座則在東北部的阿魯納查省（Arunachal Pradesh）。兩起事故共釀成60人喪命。

2007年：中國，64死

2007年8月，中國湖南省一座施工中的橋梁坍塌，造成至少64名工人死亡。

2006年：巴基斯坦，至少40死

2006年8月，季風雨季帶來的豪雨沖毀巴基斯坦西北部城市馬爾丹（Mardan）一座橋梁，造成至少40人死亡。

2006年：印度，至少34死

2006年12月，印度東北部比哈省（Bihar）一座擁有150年歷史的橋梁坍塌，壓到車站裡的一列載客列車，至少34人命喪黃泉。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1130327