印度吊橋斷落134死 監視器顯示超載且有人搖晃嬉戲

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（中央社記者林行健新德里31日專電）印度西部古茶拉底省（Gujarat）莫比鎮（Morbi）昨晚發生吊橋斷落事件，監視器畫面顯示，當時橋上人數可能超過負荷量3倍之多，且有民眾用力搖晃吊橋嬉戲。

這座吊橋橫跨墨丘河（Machchu River），長約233公尺、寬約1.25公尺，原橋興建於19世紀英國統治期間，一家民間公司今年3月標得15年經營權，最近進行維修，不料重新開放後才4天，就發生憾事。

事件發生於印度時間昨晚6時30分左右，截至今天下午1時，官方死亡人數是134人，但估計還將增加；同一省拉加科特市（Rajkot）一名國會議員，失去了12名家人，包括5名兒童。

民眾當時在橋上舉行太陽神敬拜儀式，吊橋負荷量最多150人，但賣出的門票卻達500張，這也可能就是橋上的人數。

根據CNN-News18新聞台報導，監視器畫面清楚顯示，有人用力搖晃吊橋，結果下一秒吊橋應聲斷落。

影片來源：CNN-News18

墨丘河深約10英呎，由於北印度天氣已開始轉涼，事發時正值晚間，河水十分冰冷，且有人可能被壓在橋體下；救援行動截稿時仍在持續。

古茶拉底省省長巴特爾（Bhupendra Patel）宣布為受難家庭每戶提供40萬盧比（約新台幣15萬元）的慰問金；總理莫迪（Narendra Modi）也宣布為每戶受難家庭追加20萬盧比慰問金。

跡象顯示，至少3大疏忽釀成這場悲劇，首先是營業者只顧賣票沒有管控人數，其次吊橋尚未取得驗收合格證即重新開放，再來是現場沒有救生員。（編輯：黃自強）1111031