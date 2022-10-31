印度吊橋坍塌 死亡人數增至130人

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（中央社印度莫比31日綜合外電報導）印度警方今天表示，一座建於19世紀英國殖民時期的行人吊橋昨天塌落，許多人掉進橋下的河，目前已知有至少130人喪命。

法新社報導，當局表示，包括婦女、兒童在內近500人昨天事發當時在印度西部莫比鎮（Morbi），有150年歷史的吊橋上和周圍參加宗教慶典活動，支撐吊橋的纜繩在傍晚突然斷裂。

這讓這座位於古茶拉底省（Gujarat）的橋梁搖搖欲墜崩塌斷裂，數十人掉入河中，而其他人則使勁抓住橋的扭曲殘體。

莫比鎮警局局長崔帕西（Rahul Tripathi）告訴法新社說：「目前的死亡人數是130人。」並補充道，另有約15人在醫院接受治療。

這座橫跨墨丘河（Machchu River）的吊橋，位在距古茶拉底省大城阿默達巴德（Ahmedabad）市中心西方約200公里，在經過幾個月整修後，幾天前才重新開放。

一名目擊者告訴當地媒體說：「橋塌了後，人們跌到彼此身上。人們為了參加排燈節（Diwali）慶祝儀式而造訪那座吊橋，罹難者中有許多是婦女和兒童。」

新聞報導播出未經證實的影片，當中可看到有人掛在橋的殘骸上，也有人在黑暗中試圖游到安全的地方。（譯者：李晉緯/核稿：陳昱婷）1111031