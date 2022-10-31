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印度吊橋斷落
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印度吊橋斷落141死 整修後未獲許可就開放

2022/10/31 20:09（10/31 21:18 更新）
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印度西部古茶拉底省一座吊橋30日突然斷落，已有141人喪生。圖為31日救援行動。（路透社）
印度西部古茶拉底省一座吊橋30日突然斷落，已有141人喪生。圖為31日救援行動。（路透社）
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（中央社古茶拉底省莫比鎮31日綜合外電報導）印度吊橋斷裂意外已有141人喪生，多為婦女和小孩。當局以「藝術和工藝奇蹟」形容這座有142年歷史的吊橋。但是老橋封閉整修剛完成，未取得安全許可就對外開放。

英國廣播公司（BBC）報導，這起意外至少已造成141人死亡，另有數十人受傷。

法新社報導，昨天是印度教排燈節假期的最後一天，當局表示，近500人聚集在古茶拉底省（Gujarat）莫比鎮（Morbi）這座有近150年歷史的吊橋附近享受節慶氣氛，沒有想到入夜之後吊橋鋼纜應聲斷裂。

閉路電視畫面可以看到顯然有幾個人在故意搖動吊橋，導致橋體搖擺不定，下一秒就應聲斷裂。吊橋的人行步道和一側護欄坍塌墜入河中，另一側護欄懸在半空中，數百人被拋入橋下的墨丘河（Machchu River）中。

意外發生時的一名目擊者留在現場徹夜協助搜救，受訪時表示：「橋就在我面前垮了。一名婦人拿照片給我看，問我有沒有找到她女兒，那一刻實在太令人痛苦了。我沒有辦法告訴她，她女兒已經不在人世了。」

另一名目擊者蘇普倫（Supran）說，吊橋當時被「擠得水洩不通」。

「纜索突然斷裂，吊橋剎那間墜落，跌落在一塊的人群後來全掉進河裡。」

新聞報導畫面可以看到民眾緊緊抓住扭曲變形的橋體，或試圖在黑暗中游泳脫困。但是大部分印度人不會游泳。莫比鎮民巴特爾（Ranjanbhai Patel）說，他幫忙拉起一些有辦法游到岸邊的人，「由於大部分人都掉進河裡，沒有辦法一一救起」。

消息人士指出，大部分罹難者是婦女和小孩。

當地選出的國會議員昆達利亞（Kalyanji Kundariya） 受訪時表示，家族一口氣失去12名成員，其中5人是兒童。

影片來源：FRANCE 24

1880年由英國殖民當局運用英國進口材料興建的這座吊橋長233公尺、寬1.5公尺，是當地名勝古蹟。

古茶拉底省旅遊局以「藝術和工藝奇蹟」形容位在古省主要城巿阿默達巴德（Ahmedabad）西方約200公里的這座「宏偉吊橋」。

當地官員賈拉（Sandeepsinh Jhala）表示，吊橋整修後尚未核發驗收合格的安全許可。當地警方已經對包商展開調查。

警方已經對負責整修、維護和管理吊橋人士啟動刑事調查。總部設在古茶拉底省的電氣設備業者奧瑞瓦集團（Oreva group）負責吊橋維護工作，發言人沒有針對置評請求作出回應。政府組成5人團隊對這起重大災難展開調查。

出身古茶拉底省的總理莫迪（Narendra Modi）推文說，他「對這起悲劇深感難過」。

新德里與莫斯科的關係數十年來向來密切。克里姆林宮在聲明中指出，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）表達哀悼之意。

包括橋梁在內，基礎設施老舊或維護不良而導致意外，在印度時有所聞。

東印加爾各答（Kolkata）一條繁忙街道上的高架橋2016年3月倒塌，奪走至少26條人命，救難人員還從大塊混凝土和金屬下救出近100名傷者。

東北部大吉嶺（Darjeeling）2011年10月一座上面擠滿參加節慶群眾的橋梁斷裂，造成32人喪生。不到一週後，東北部阿魯納查省（Arunachal Pradesh）一座跨河行人天橋塌落，約30人死亡。（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1111031

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