印度聖城迎排燈節 157萬盞油燈創世界紀錄

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（中央社記者林行健新德里24日專電）印度迎接年度最盛大節慶排燈節，聖城阿尤德亞（Ayodhya）動員2萬名志工，在河堤點起超過157萬盞油燈，暗夜中金光閃爍，場面壯觀，一舉創下金氏世界紀錄。

印度今天慶祝排燈節（Diwali），過去兩年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，未能盛大舉行慶典。隨著疫情趨穩，群聚限制逐漸放寬，宗教熱情再次釋放。

排燈節前夕，阿尤德亞城出動2萬名志工，大多是學生和教師，在恆河支流薩拉悠河（Sarayu River）的河堤，以157萬6000盞油燈，排列出包括宮城等各種圖形，創下排列最多油燈的世界紀錄。

阿尤德亞城是印度7大聖城之一，位於北方省（Uttar Pradesh），距德里東南方約688公里。北方省觀光廳在推特貼出了金氏世界紀錄（Guinness World of Records）頒發的證書，以及慶典現場空拍照片。

昨晚的慶祝活動還包括了花車遊行、燈光秀及煙火，印度總理莫迪（Narendra Modi）也到場觀賞，並點燃其中一盞油燈，參加夜祭。

莫迪今早再次推文，祝賀民眾排燈節快樂。

根據印度陰曆，排燈節是在第8個月的第15天。這一天，印度教信徒根據史詩「羅摩衍那」（Ramayana）的典故，家家戶戶張燈結綵，並以陶土容器裝油點燈放在門口，象徵「光明驅走黑暗、良善戰勝邪惡」。

此外，印度民眾喜歡在排燈節前夕燃放爆竹，雖然許多城市為避免空污，已明令禁止這種慶祝方式，但執法人員多半睜一隻眼閉一隻眼。以德里為例，昨晚即不時聽到爆竹聲，空氣中瀰漫火藥味。

今晨6時，德里空氣品質指標（AQI）為298，較昨天的259為差。

印度空污指數表分為6級，0至50為「佳」、51至100為「滿意」、101至200為「適中」、201至300為「差」、301至400為「極差」、401至500為「嚴重」。（編輯：黃自強）1111024