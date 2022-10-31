大型活動散場是最大考驗 醫提5大關鍵防事故

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（中央社記者陳婕翎台北31日電）韓國梨泰院發生踩踏事件，大型活動醫療救護醫學會今天表示，大型活動散場人潮疏散與分流是最大考驗，提出民眾事前熟悉動線、流體效應、加強無線通訊等5大關鍵，防止事故發生。

大型活動醫療救護醫學會理事長、馬偕醫院災難醫學科主任張國頌今天透過新聞稿說明，活動散場是最常發生推擠或意外的時候，意外尤其在斜坡、下樓梯處、狹窄通道最容易發生推擠，其中女性、身材矮小者首當其衝，承受壓力更大，易導致缺氧呼吸困難，甚至發生壓迫性窒息。

每年年底是各項大型活動與賽事舉辦的高峰期，隨著疫情趨緩，近期國內也有不少活動陸續恢復，張國頌提出5大防事故關鍵，提供參與民眾及主辦方參考。第1點是凡參與大型活動的民眾，在參與前最好能先瞭解現場環境，包括演唱會、跨年或各項賽事。

第2點為無線通訊系統改善，張國頌說，大量人潮匯集的地方，易造成數據通訊無法通話與定位，主辦單位應在活動前加強無線通訊配置系統；區域救護系統須配備具有自動體外心臟電擊去顫器（AED）的緊急救護技術員來回巡邏，隨時向現場指揮中心傳回最新資訊，即時掌握現場脈動。

第3點是在結構面的考量，張國頌表示，當每平方米若超過4人，就要小心產生「流體效應」，個人無法自由活動，會隨著人潮推擠向前，因此會造成前方壓迫，這也說明此次梨泰院為何在斜坡發生踩踏現象。

第4點是室內活動應多加留意通風狀況，張國頌進一步說明，比如音樂會、大型舞台表演，尤其要考量人潮群聚造成通風不良，產生一氧化碳中毒，此時紅血球失去攜氧能力，以致全身無力癱軟甚至昏迷。

第5點為戶外舉行的大型活動，則要小心臨時搭建的高台承載量，也要避免同時間過多人跳動，產生瞬間重力衝擊導致舞台坍塌；此外，張國頌也提到，在散場時也要考慮人潮疏散動線與分流措施，才能確保安全。（編輯：陳仁華）1111031