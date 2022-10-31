梨泰院踩踏意外154死 韓國總理矢言徹查避免重蹈覆轍

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（中央社首爾31日綜合外電報導）韓國首爾週末期間發生150多人喪命的梨泰院萬聖節推擠踩踏事件，舉國哀悼，總理韓德洙（Han Duck-soo，另譯：韓悳洙）今天矢言將徹查事件始末。

路透社報導，梨泰院事件的官方死傷統計現來到154人喪生，149人受傷，其中33人傷勢嚴重。

29日當天，成千上萬名民眾和狂歡客湧進首爾人氣鼎沸的梨泰院街道與巷弄之中，慶祝3年來首場沒有防疫規範的萬聖節活動，當中有許多是特地變裝的10多歲年輕人。

然而，目擊者表示，一條有斜坡的窄巷在已經水洩不通情況下持續湧進人潮，隨後爆發混亂場面。

韓德洙在針對這場災難召開的政府會議中表示：「政府將徹底調查這起事故的原因，並盡最大努力進行必要的制度改革，避免憾事重演。」

他說：「154名死者中，除了1人，其餘都已完成身分辨識。我認為是全力執行治喪等後續事宜的時候。」他還說：「我們將盡最大努力提供必要的支持，盡可能地廣納罹難者家屬意見。」

韓國總統尹錫悅（Yoon Suk-yeol）先前已宣布全國進入哀悼期，並將梨泰院所在的龍山區（Yongsan）劃為「特別災難區域」。總統府說，尹錫悅今天前往首爾市府附近的祭壇向罹難者致意。（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1111031