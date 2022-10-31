韓國梨泰院踩踏意外女性死者多 學者：個小力薄難脫困[影]

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紐時報導，韓國首爾梨泰院踩踏死傷意外已造成154人死亡，死者中女性約為男性兩倍。圖為大批警消人員30日凌晨在現場協助救援。（共同社）

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（中央社記者周世惠舊金山30日專電）紐時報導，韓國首爾梨泰院踩踏死傷意外已造成154人死亡，死者中女性約為男性兩倍。學者分析，主要是女性體型相對嬌小、手力弱，不容易逃出高密度擁擠空間。

這起韓國近代史上最致命的踩踏死傷發生在29日晚間10時左右，地點在首爾梨泰院漢密爾頓飯店（Hamilton Hotel）附近一條狹窄的下坡巷弄中。

影片來源：中央社

韓聯社報導，目擊者描述民眾「像骨牌一樣倒下」的恐慌場面。韓媒指出，這次萬聖節活動聚集多達10萬人參與，擁擠的人群和狹窄的空間是意外發生的主因，最常見的死傷原因是壓縮性窒息，人們互相推擠時使得呼吸道更受壓迫。

「紐約時報」報導，英格蘭南部索夫克大學（University of Suffolk）研究人群科學的教授史迪爾（G. Keith Still）說，女性比男性更容易發生壓迫性窒息尚未有定論，不過女性體型確實較為吃虧。

史迪爾說，女性身材較為嬌小、體重又集中在上圍，女性胸部通常比男性大。他表示，當女性胸部遭到擠壓時，會有更多力量往內推，對女性更加不利。

史迪爾表示，相對女性，男性的上半身更有力量，因此更有機會「抓」爬出困境。

他強調，造成這起死亡意外的重大原因之一是擁擠密度和男女比例。報導提到，首爾警方與消防局官員拒絕評論死者中男女比例懸殊的問題，僅說死者為98名女性和56名男性。（編輯：韋樞）1111031

影片來源：中央社

韓國首爾梨泰院29日發生嚴重踩踏意外，Google地圖標註意外地點。（圖取自Google地圖google.com.tw/maps）