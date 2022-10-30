梨泰院踩踏意外釀百死 國際近年重大事件一次看

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（中央社巴黎29日綜合外電報導）南韓首爾龍山區梨泰院大型萬聖節慶祝活動今天爆發嚴重推擠踩踏，最新意外數字為151死82傷。以下是法新社整理國際間近年重大死傷踩踏事件。

● 象牙海岸：至少60人死亡

2013年1月1日，非洲國家象牙海岸，當天經濟首都阿必尚（Abidjan）大批觀眾觀看新年煙火離開時發生踩踏，至少60人死亡，其中許多是年輕人。

● 印度：至少115死

2013年10月13日，印度中部馬德雅省（Madhya Pradesh）達蒂亞縣（Datia）舉行廟會時發生踩踏，造成至少115人死亡，其中大部分是被踩死或淹死，超過110人受傷。

事故發生時，約有2萬人在信德河（Sindh River）的1座橋上。地方當局稱有人喊橋可能倒塌，引發民眾恐慌造成踩踏。

● 麥加：2300人死亡

2015年9月24日，一年一度的朝覲期間，沙烏地阿拉伯麥加（Mecca）附近米納（Mina）的「擲石驅魔」現場發生大規模踩踏事件，造成約2300人死亡，這是朝覲歷史上最致命的災難。

本國民眾死亡達464人的伊朗指責沙烏地阿拉伯籌辦活動疏失。一些朝聖者將事發歸咎於附近一條道路關閉，稱現場人流管理不善。

● 衣索比亞：至少52人死亡

2016年10月2日，首都阿迪斯阿貝（Addis Ababa）附近比修福圖鎮（Bishoftu）一場慶祝雨季結束的宗教慶典演變成反政府示威，警方施放催淚瓦斯驅散抗議群眾後引發踩踏，官方聲稱造成52死；但反對派聲稱死亡超過100人。

● 伊朗：56死

2020年1月7日，伊朗東南部克爾曼省（Kerman）在伊朗革命衛隊聖城部隊（Quds Force）指揮官蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）葬禮期間發生踩踏，導致56人死亡。被伊朗人視為英雄的蘇雷曼尼，2020年1月3日於伊拉克首都巴格達機場遭美軍以無人機狙殺。

圖為伊朗群眾2020年參加蘇雷曼尼喪禮。（圖取自維基共享資源網頁；作者Tasnim News Agency，CC BY-SA 4.0）

● 坦尚尼亞：45人死亡

2021年3月21日，坦尚尼亞三蘭港（Dar es Salaam）一座體育場為故總統馬古富利（John Magufuli）舉行追悼會時，有大批民眾為擠進會場而發生推擠踩踏，造成45人喪生。

● 以色列：45人死亡

2021年4月30日，以色列發生猶太篝火節（Lag B'Omer）群眾踩踏事故，造成至少45人死亡。

當時事發地莫蘭山（Mount Meron）聚集近10萬人，是以色列在COVID-19疫情爆發以來最大型集會。當人群要走下一段陡峭、狹窄的樓梯時發生推擠，多年來官員早就數度警告，莫蘭山無法容納如此多人。

以色列2021年舉行猶太篝火節活動時發生嚴重踩踏事故，造成至少45人死亡。（安納杜魯新聞社）

● 印尼：至少133死

2022年10月1日，東爪哇省瑪琅市（Malang）坎朱盧漢體育場（Kanjuruhan Stadium）有球迷鬧事，警方發射催淚瓦斯試圖控制局勢，群眾恐慌演變成133死踩踏事件，當中40多人是孩童。

包括3名警察在內的6人事後被起訴，地區警察局長被拔，坎朱盧漢體育場體育場將拆除重建。

印尼東爪哇省瑪琅市足球賽踩踏事件造成125人死亡、180人受傷。圖為民眾合力抬走傷患。（路透社）

● 南韓：已知151死

2022年10月29日晚，南韓首爾龍山區梨泰院大型萬聖節慶祝活動爆發推擠踩踏意外，現場消防局官員表示，已知死亡人數151人，另有82人受傷，受害者以年輕女性居多。

事發在首爾人氣鼎沸的龍山區梨泰院，法新社引述南韓當地媒體說法指出，當時有多達10萬人前往慶祝萬聖節，擠爆當地的窄巷以及彎曲的街道。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳亦偉）1111030