梨泰院踩踏149死 南韓宣布全國舉哀美英法慰問

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（中央社首爾30日綜合外電報導）南韓解除防疫限制和社交距離後，3年來的首場萬聖節活動昨晚爆嚴重踩踏，已知至少149人喪生。南韓總統尹錫悅今天宣布全國哀悼，多國領袖也為罹難者致哀。

韓聯社報導，尹錫悅表示昨晚首爾市中心發生這起不該發生的慘劇，心情無比悲痛。他為死者哀悼、為傷者祈福，並向失去親人的遺屬表達深切慰問。

尹錫悅表示，南韓政府下令從今天起到善後工作告一段落這段時間為全國哀悼期，並將施政重點放在開展事故善後處理工作和採取後續措施。政府將徹查事故原因，絕不讓類似事故再發生，也已指示行政安全部等有關部門對各地慶典等活動實施緊急檢查。

多國領袖領也就這起事故向南韓致哀，並表示願提供所需幫助。

美國總統拜登發表聲明指出，他和妻子向在首爾失去親人的遺屬表達深切慰問，與南韓人同悲，「美韓之間的同盟關係從未如此積極活躍，兩國人民的關係更加緊密。在這悲傷的時刻，美國與韓國站在一起」。

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）推文向罹難者家屬及傷者致意，並表示美方已做好向韓方提供所需支援的準備。

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）推文表示，他們與陷入痛苦中的所有南韓人同在；法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也推文向南韓民眾和首爾市民慰問，並稱法國將與南韓同在。（編輯：陳亦偉）1111030