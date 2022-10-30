梨泰院踩踏意外 台灣向韓國政府致哀慰問
2022/10/30 10:52（10/30 11:19 更新）
韓國首爾梨泰院29日發生嚴重踩踏意外釀逾百死，外交部已向駐台北韓國代表部代表鄭炳元表達對受難者家屬、韓國政府與人民的哀悼慰問。圖為現場急救隊人員協助受害者。（共同社）
（中央社記者黃雅詩台北30日電）韓國首爾梨泰院發生嚴重踩踏死亡意外，外交部今天表示，已奉總統蔡英文指示，代表台灣向駐台北韓國代表部代表鄭炳元表達對受難者家屬、韓國政府與人民的誠摯哀悼及慰問。
外交部發布新聞稿指出，29日晚間韓國首爾市龍山區梨泰院舉行萬聖節慶祝活動時，不幸發生重大推擠踩踏意外，造成多人傷亡，外交部已立刻代表台灣政府與人民，向韓方表達哀悼慰問。
外交部說，鄭炳元感謝台灣政府與人民的即時慰問與關懷，表示會將台灣的關心與哀悼之意，立即陳報韓國首府。
外交部同時也請駐韓國代表處向韓國政府致哀，韓國政府對台灣的誠摯情誼表示感謝。
外交部說，根據駐韓國代表處向韓國警方洽詢瞭解，本次不幸事件死傷人士中，暫無台灣籍遊客、留學生或僑民。台灣民眾旅韓期間，倘有相關緊急求助需要，可撥打駐韓國代表處緊急聯絡電話（+82-10-9080-2761）。（編輯：楊蘭軒）1111030
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