梨泰院踩踏民眾如骨牌堆疊 生還者：太矮吸不到氣

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韓國首爾梨泰院29日萬聖節活動釀推擠踩踏百死事故，部份參與活動的民眾被救出後暫坐路旁休息。（路透社）

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（中央社首爾30日綜合外電報導）韓國首爾梨泰院萬聖節活動推擠踩踏事件死亡人數已攀升至151人，其中包括19名外國人。現場逃過一劫的女性目擊者表示，事發當時像她這樣個子嬌小的人根本無法呼吸。

韓聯社報導，事故現場的龍山區消防局局長崔成範（Choi Sung-beom，音譯）表示，死者含97名女性和54名男性。

崔成範說，有82人受傷，其中19人重傷。不過，韓國政府部門表示傷者達150人。

韓聯社報導，這起韓國近代史上最致命的踩踏事件發生在昨夜10時左右，地點在首爾梨泰院漢密爾頓飯店（Hamilton Hotel）附近一條狹窄的下坡巷弄中，目擊者描述民眾「像骨牌一樣倒下」的恐慌場面。

一名女性目擊者告訴韓聯社說：「像我這樣的矮個子甚至無法呼吸。」

她說：「看起來，中間位置的人受害最深。」

法新社報導，消防人員表示151人死者當中包含19名外國人，但並未立即提供死者國籍的詳細資料。

但韓聯社（Yonhap）報導，其中有來自伊朗、烏茲別克、中國與挪威的人士。

韓媒指出，這次萬聖節活動有多達10萬人參與，其中大部分是十幾歲、20多歲的年輕人，由於人數眾多造成區內狹窄巷弄和蜿蜒街道堵塞不通。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1111030

韓媒指29日在梨泰院的萬聖節活動有多達10萬人參與，人數眾多造成區內狹窄巷弄和蜿蜒街道堵塞不通。（楊啓芳提供）

韓國梨泰院萬聖節活動29日驚傳推擠踩踏意外，至少149人喪生，現場人員將受害者遺體送至醫院。（路透社）

30日凌晨梨泰院踩踏事故周圍街道滿是救護車輛與急救人員。（路透社）

韓國梨泰院29日晚間萬聖節活動在狹窄街道內爆發嚴重推擠踩踏意外，已知超過百人死亡，事發現場30日清晨仍有警力管制。（美聯社）