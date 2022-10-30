梨泰院踩踏3中國人罹難 網友憶起上海跨年夜事故

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韓國首爾梨泰院29日晚間萬聖節活動發生踩踏事件，至少151人喪生，警方30日凌晨在事發現場的窄巷內巡查蒐證。（美聯社）

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（中央社台北30日電）韓國首爾梨泰院29日晚間舉行的萬聖節活動發生踩踏事件，至少造成151人喪生。據報導，已知有3名中國公民在這起事件中罹難，中國駐韓國大使館已連繫家屬，並要求韓方做好相關善後工作。

韓國首爾龍山區梨泰院昨天晚間一場大型萬聖節慶祝活動爆發嚴重的推擠踩踏意外，目前已知造成151人死亡、逾150人受傷，受害者以年輕女性居多。

據中國官媒央視、中新網報導，截至今天上午11時，已知罹難者中有3名中國公民。中國駐韓國大使館目前已與罹難者家屬取得聯繫，表示慰問並將提供積極協助。

中國駐韓國大使館稍早發布公告，已就此次事故向韓國政府表示慰問，並要求韓方查明事故原因，做好罹難中國公民善後事宜。

文中提醒在韓國的中國公民，重視人身安全，不要盲目跟風參加大型群體性活動；外出務必戴正規口罩，積極配合當地防疫政策；同時，報備個人資訊，與家人保持密切聯繫。

這起意外在中國網路上引發關注並喚起不少中國網友對於2014年上海踩踏事件的記憶。

2014年12月31日晚間，上海外灘陳毅廣場舉行跨年活動並安排燈光秀，當晚到場民眾超過100萬人，遠超出當地可以承受的30萬人。加上動線規劃不佳、秩序混亂、階梯數量多等情形，造成在燈光秀開始前發生嚴重推擠、踩踏，最終造成36人死亡，另有49人受傷。（編輯：吳柏緯/唐佩君）1111030