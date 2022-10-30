梨泰院踩踏逾百死成萬聖夜惡夢 目擊者指人群堆疊數層

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（中央社東京30日綜合外電報導）韓國首爾市梨泰院10月29日晚間發生嚴重踩踏事故，有目擊者回想就在許多人已失去意識的情況下，後方人潮仍持續往前進，真的是「萬聖夜的惡夢」，並指稱人群堆疊了5到6層。

韓國解除COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫限制和社交距離後，3年來首場萬聖節活動爆發嚴重事故，首爾市中心人滿為患的慶祝活動昨晚發生推擠踩踏，釀成至少151人喪生和82人受傷。

日本產經新聞報導，這起萬聖夜踩踏死傷慘劇發生在梨泰院地下鐵車站外飯店旁巷弄，路幅不過2公尺左右，坡度不陡的下坡延續約數十公尺長。

韓國當地媒體報導指出，當人群前方有人被推倒時，後方人群仍然持續往前擠，有目擊者指稱「人群堆疊了5到6層」。

等到救護人員抵達現場，也就是斜坡處下方正準備將失去意識的民眾搬運離開時，斜坡處上方的人還搞不清楚下方的狀況持續往前進。

從現場逃出的民眾在社群網站發文說，可能是不知道斜坡下方有人群被推倒，後方還一直往前推，「我真的以為自己會死」。

事發當時據稱有人氣網紅來到巷弄中的俱樂部，附近擠滿人群。警方相關人士說，有酒等液體被灑在路面上，造成地面呈現易滑的狀態。

消防單位派出超過140輛救護車前往馳援，但仍必須花許多時間才能將傷患搬運上車，現場還可以看到變裝民眾為失去意識的友人施行心肺復甦術（CPR）。

不過，現場也出現事發地外許多餐飲店一直持續營業到今天上午的怪異狀況。

一名到今天上午為止都在餐飲店參加萬聖夜派對的24歲女性上班族回想說，雖然一直聽到救護車的聲音往來交錯，但當時心想會不會也是萬聖夜活動的一部分，「雖說附近死了超過百人，但沒有那種真實的感受」。

韓媒指29日在梨泰院的萬聖節活動有多達10萬人參與，人數眾多造成區內狹窄巷弄和蜿蜒街道堵塞不通。（楊啓芳提供）

韓國梨泰院萬聖節活動29日驚傳百死踩踏意外，現場人員將受害者遺體送至醫院。（路透社）

目前在韓國擔任口譯、住在首爾市的24歲日本女性杉岡夏接受日本朝日新聞採訪時表示，受疫情影響，今年是時隔3年可以上街歡度的萬聖夜，現場聚集了非常多的人潮。

她為了想看韓國怎麼過萬聖夜，10月29日晚間8時左右搭車抵達梨泰院車站。

杉岡說，主要街道兩側餐飲店大排長龍，路旁也有業者擺攤幫忙變裝民眾上妝；人行道上變裝民眾大量交錯往來，人潮多到難以行走，「往返約200公尺到300公尺的路程，大約走了30分鐘」。

她說，令人感到異狀大約是在晚上10時30分左右，附近出現了數輛響起警笛聲的救護車，但是因為現場實在太過擁擠，救護車無法前進受阻。

杉岡心想「發生了什麼事呢」，但在現場完全不清楚實際狀況。

杉岡正想搭乘巴士返回住處，但車龍看似沒有前進的跡象，不得已只好邊擠開人群邊步行離開。就在要返回梨泰院站的時候，突然映入眼簾的是好幾個人倒地，救護人員正在進行CPR或是用擔架運送傷患的畫面。

杉岡問附近民眾發生什麼事，得到的回答是「好多人被踩踏」。

令她吃驚的是，沒想到會在這個自己約2小時前經過的地方發生意外，當時路上有群人把音樂的音量開很大，邊唱邊跳舞，說不定那些人也被捲入這起意外，讓她突然覺得驚恐，眼淚也止不住的落下。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1111030

韓國梨泰院29日晚間萬聖節活動在狹窄街道內爆發嚴重推擠踩踏意外，已知超過百人死亡，事發現場30日清晨仍有警力管制。（美聯社）