致命推擠10秒即喪失意識 醫師：大型活動2方式防意外

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（中央社記者陳婕翎台北30日電）韓國梨泰院踩踏意外逾百人死亡，台灣急診醫師表示，推擠踩踏可能出現呼吸道創傷性窒息或上腔靜脈壓迫而心臟缺血，後者10秒內即喪失意識，提醒國內重視大型活動緊急應變措施。

韓國解除COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫限制和社交距離後，3年來首場萬聖節活動爆發嚴重事故，首爾市中心人滿為患的慶祝活動昨晚發生推擠踩踏，截至今天上午統計，已知超過百人死亡。

大型活動緊急救護協會創會理事長、台北醫學大學急診學科教授高偉峰今天告訴中央社記者，全球每年都會發生多起大型活動踩踏致死事件，包含麥加朝聖等，甚至台灣曾發生過演唱會入場，粉絲急著搶在搖滾區占位，不幸發生踩踏事件。

高偉峰表示，爆發踩踏意外時，急救人員到現場都會發現傷者臉部發紫，這樣的現象跟踩踏或推擠2大致命原因有關，第1種傷害是民眾在人群中被踩到脖子或前胸部，出現創傷性窒息，缺氧窒息大約2至3分鐘內昏迷；第2種傷害比前一種更可怕，是上腔靜脈受壓迫導致。

高偉峰解釋，一般來說，在非常擁擠的人群中站著，對靜脈影響不大，但人體靜脈結構比動脈更容易被壓扁，若在踩踏意外中，上腔靜脈被壓扁，靜脈血液無法回到心臟，心臟就沒有足夠的血液再打回全身供氧，造成腦部瞬間缺氧，短短10秒內就會喪失意識。

高偉峰說，大型活動最常發生踩踏事件的時機點是入場和出場，尤其動線中有樓梯、斜坡。經過韓國梨泰院踩踏意外後，常有大型活動的台灣更應重視大型活動緊急應變措施，踩踏事件有2大預防方式，首先是「人流管制」，原則是1平方公尺內不能超過4人，走不動的人潮一定都超過4人。

再者是「設置安全通道」，高偉峰表示，當活動場所中出現「瓶頸處」，也就是從較寬闊的動線走到狹窄區域，就應該設置安全通道，提供醫療人員緊急出入，把握救援黃金時間，以免發生意外時，因為一般路線上人群過於擁擠，導致醫療人員走不進去，也出不來。

高偉峰建議，台灣應比照美國推動「大型活動法規」，強制規範1000人以上群眾聚集的活動主辦方，在活動開辦前2週必須接受衛生單位檢核，如醫療動線規劃及災難應變措施等，落實工作人員的訓練及大量傷患緊急應變能力，維護每名參與者的安全與健康。（編輯：張雅淨）1111030