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梨泰院踩踏意外上百死 朱立倫：為韓國民眾祈福

2022/10/30 12:53
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（中央社記者王承中台北30日電）韓國首爾梨泰院發生嚴重踩踏意外，國民黨主席朱立倫今天表示，為韓國民眾祈福，願逝者安息，傷者平安。

韓國解除防疫限制和社交距離後，首爾龍山區梨泰院3年來的首場萬聖節活動昨晚發生嚴重踩踏意外，已知至少151人喪生。韓國總統尹錫悅今天宣布全國哀悼，多國領袖也為罹難者致哀。

國民黨主席朱立倫今天在臉書粉絲團發文表示，為韓國民眾祈福，願逝者安息，傷者平安。此時此刻，台灣民眾的心都與韓國民眾同在。接到消息的第一時間，他已委請國民黨國際部向駐台北韓國代表處表達對亡者家屬的慰問。

朱立倫指出，這次事件，起因於巷弄斜坡狹窄的梨泰院在萬聖節前夕湧入大量人潮，人龍前排跌倒被重壓在地，但後方群眾仍往前推擠踩踏，亡者多數為身材嬌小的女性。

他說，年底無論選舉、耶誕節還是跨年，相關單位都應該用最嚴謹的態度檢視人潮聚集處的疏散路線，確保民眾安全，避免悲劇重演。

另外，國民黨立委江啟臣則表示，韓國梨泰院發生嚴重公安事件，他已聯繫外交部，初步瞭解目前無台灣民眾受傷，但仍請外交部持續關注是否有台灣民眾受到影響，並即時給予必要協助。

江啟臣指出，萬聖節將近，國內也有許多大型派對舉辦，提醒相關單位，務必注意公共安全，最好有萬全準備。（編輯：林淑媛）1111030

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