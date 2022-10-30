韓國梨泰院踩踏意外 失蹤通報近3000件

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（中央社記者廖禹揚台北30日電）韓國首爾市中心的梨泰院一帶因萬聖節活動爆發嚴重踩踏意外，造成至少151人喪生、82人受傷，警方目前持續接獲失蹤通報，累計至少近3000件。

梨泰院一帶29日晚間因暌違3年舉行的萬聖節活動聚集上萬人潮，狹窄巷弄被擠得水泄不通，上百人因窒息、踩踏不幸喪生、重傷，至今天中午仍有許多人在意外中失聯。

據韓聯社報導，為處理意外相關失蹤案件，首爾市政府在漢南洞居民中心設置失蹤案件處理中心，同時透過電話客服受理失蹤案件通報，截至今天下午1時，累計接獲2917件失蹤通報。

消防當局表示，截至今天上午9時為止，共有151人因意外喪生，另有82人受傷，其中19名重傷者有生命危險。當局仍持續在確認死傷者身份。

目前確認到的外籍死者共計19人，包括來自中國、伊朗、烏茲別克、挪威等國人士；目前未發現美國及日本籍死傷者。據台灣駐韓國代表處掌握，目前暫無台灣籍遊客、留學生或僑民在這次事件中受傷。

梨泰院觀光特區聯合會今天表示，已有100多間周邊商店決定自今天至31日為止暫停營業，為這次意外表示哀悼。據聯合會統計，梨泰院一代商家約2000至2400家，為避免相同意外發生，首爾市政府要求鄰近商家營業時特別注意安全管理。

韓國政府宣布自今日至11月5日午夜為止實施全國哀悼期，首爾市政府也在市內設置焚香所，供市民前往為這次事件犧牲者哀悼。（編輯：韋樞）1111030