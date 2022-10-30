韓國梨泰院踩踏意外 外交部：目前無台灣人受傷消息
2022/10/30 09:59（10/30 11:06 更新）
韓國梨泰院29日發生嚴重踩踏意外已知149人死亡，外交部表示初步了解沒有台籍人士受傷消息。（路透社）
（中央社記者黃雅詩台北30日電）韓國首爾梨泰院昨天發生嚴重踩踏意外，目前統計造成149人死亡。外交部今天表示，根據目前初步了解，沒有台灣籍人士受傷的消息。
外交部向中央社表示，將持續關注後續發展，並隨時向外界說明最新情況。
韓國首爾龍山區梨泰院昨天晚間一場大型萬聖節慶祝活動爆發嚴重的推擠踩踏意外，目前已知造成149人死亡、逾150人受傷，受害者以年輕女性居多。
根據龍山區消防局局長崔成範（Choi Seong-beom，音譯）在現場的簡報，這起踩踏意外發生在當地時間29日晚間10時22分左右，許多人因遭推擠踩踏而喪生。（編輯：楊蘭軒）1111030
韓國首爾梨泰院29日發生嚴重踩踏意外，Google地圖標註意外地點。（圖取自Google地圖google.com.tw/maps）
圖為30日凌晨梨泰院踩踏事故周圍街道滿是救護車輛與急救人員。（路透社）
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
韓國梨泰院踩踏上百死宛若煉獄 死傷多年輕女性[影]