韓國梨泰院踩踏上百死宛若煉獄 死傷多年輕女性[影]

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（中央社首爾30日綜合外電報導）韓國解除防疫限制和社交距離後，3年來的首場萬聖節活動爆發嚴重踩踏，已知至少149喪生、150傷。有韓媒稱梨泰院現場許多死者為年輕女性，不少傷患連鞋都脫落，現場宛若煉獄。

法新社引述韓媒報導，韓國國際級旅遊勝地龍山區梨泰院昨晚有多達10萬人前往慶祝萬聖節，擠爆當地的窄巷以及彎曲的街道。疑似當地一間酒吧有名人現身，導致群眾為追星而爆發大規模踩踏。

目擊民眾形容，當時人多到令人窒息，搶著離開現場導致民眾開始一個撲上一個，急救人員到達現場後發現受害者人數多到無暇因應，趕緊要求路人協助急救。

有目擊者告訴韓聯社「一個人疊在另一個人身上，就像墳地一樣。有些人是逐漸失去意識，有些人則是看起來已經斷氣了。」

在現場幫忙急救的醫師李範錫（Lee Beom-suk）告訴韓國媒體聯合電視新聞台（YTN）現場亂成一團，「我一開始幫人做心肺復甦術（CPR）時人行道上只有兩名傷者，但沒做幾個後傷者人數瞬間暴增，遠遠超出在場急救人員，有很多路人上前協助我們做CPR。」

影片來源：연합뉴스TV

「很多受害者的臉色蒼白，很多人測不到脈搏或氣息，還有很多人鼻子有血。很難用言語形容。」

韓媒YTN及Kuki News報導，梨泰院29日擠進10萬人潮，當晚10時20分左右於一條通往酒吧的小巷爆出大規模推擠踩踏事故，社群媒體上流出的影片可看到現場猶如「人間煉獄」，大批傷患躺在地上，以年輕女性居多。

當下前往支援的醫生表示，患者們因為窒息和身體遭到嚴重擠壓而臉色蒼白，許多剛從踩踏堆疊人群拉出的傷者都已無呼吸心跳，而且口鼻出血、腹部腫脹，導致救護人員在進行心肺復甦術時，臉上也沾到患者擴張氣管後又流出的血液，很多死傷者鞋子都脫落。

慘案發生後，附近有已打烊的店家臨時開門協助疏散，一名店家說「如果我不開門，就會發生更大的事故，當我一打開門，人群瞬間倒入，被壓成3、4層，我們的職員忙著拉堆疊的人」。

隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，韓國4月解除酒吧餐廳的宵禁令，私人聚會也不再有10人的上限，5月則已解除室外口罩強制令。（編輯：陳亦偉）1111030

大批警力29日晚間在現場維護秩序，相關人員協助受害者遺體送至醫院。（路透社）

部份參與活動的民眾29晚間被救出後暫坐路旁休息。（路透社）