首爾萬聖派對踩踏意外釀59死 總統召開緊急會議

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓29日綜合外電報導）韓國首爾龍山區梨泰院一場大型萬聖節慶祝活動今天爆發嚴重的推擠踩踏意外，導致59人不幸喪生。事發後韓國總統尹錫悅緊急召開應對會議，稱眼前第一要務就是搶救傷患。

韓聯社報導，這起深夜踩踏事件已造成59人死亡，另有150人受傷。美聯社則稱，事發當時，約有10萬人聚集在該地區參加萬聖節慶祝活動。

韓國總統辦公室表示，事故發生後不久，尹錫悅隨即趕往辦公室，主持梨泰院萬聖節事故緊急應對會議。

尹錫悅在會議中指示，「現在的當務之急就是運送和搶救傷患，並為所有受影響的人及時提供醫療服務。」

總統辦公室副發言人李在明（Lee Jae-myeong，音譯）說，總統還下令「立即」採取應對措施，包括為救護車開道，並進行其他必要的交通管制。

韓國總理韓悳洙、內政部長李相民（Lee Sang-min，音譯）、首爾市警察廳長金光浩（Kim Gwang-ho，音譯）等官員也透過視訊出席會議。

韓國當地媒體稍早報導，疑似一名身份不明的名人到訪梨泰院酒吧後，吸引大批人群湧向該間酒吧，因此在一條狹窄街道上釀成推擠踩踏意外。

韓國消防局官員崔俊植（Choi Cheon-sik，音譯）說，目前來自全國各地的400多名急救人員，包括首爾幾乎所有的可用人員，都被派往事發現場救治傷員。

事發之後，尹錫悅發布聲明，要求官員迅速救治傷者，並稽查活動場所的安全性。他還指示衛生部迅速部署救災醫療隊，並在附近醫院安排床位，以利收治傷員。（譯者：施施）1111030