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首爾萬聖派對爆發嚴重踩踏意外 增至146死、150傷

2022/10/30 03:36
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（中央社首爾29日綜合外電報導）韓國首爾龍山區梨泰院大型萬聖節慶祝活動今天爆發嚴重的推擠踩踏意外。現場的消防局官員表示，這起意外的死亡人數已上升至146人，另有逾150人受傷，受害者以年輕女性居多。

龍山區消防局局長崔成範（Choi Seong-beom，音譯）在事發現場的簡報中表示，這起踩踏意外發生在當地時間晚間10時22分左右，許多人因遭推擠踩踏而喪生，「截至凌晨4時左右，已有146人罹難、150人受傷。」

路透社引述官員說法報導，這起踩踏事件的受害者以20多歲的年輕女性占多數。

總統辦公室指出，踩踏事件發生後，總統尹錫悅緊急召開2場事故應對會議，並下令官員派遣急救隊，盡快為受到影響的人提供病床與醫療服務。

崔成範表示，接下來死亡人數還可能繼續上升，且目前具體受傷人數不詳，情況相當嚴峻。

韓國當地媒體稍早報導，疑似一名身份不明的名人到訪梨泰院酒吧後，吸引大批人群湧向該間酒吧，因此在一條狹窄街道上釀成推擠踩踏意外。

據紐約時報報導，梨泰院踩踏意外是自2014年世越號渡輪沉沒、造成300餘人死亡以來，韓國承平時期傷亡最慘重的災難事件。（譯者：施施）1111030

崔成範
首爾萬聖派對爆發嚴重踩踏意外 至少120死100傷
尹錫悅
首爾萬聖派對踩踏意外釀59死 總統召開緊急會議 避與俄對抗 韓總統：至今未提供烏克蘭致命武器
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