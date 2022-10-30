首爾萬聖派對爆發嚴重踩踏意外 至少120死100傷

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社首爾29日綜合外電報導）韓國首爾龍山區梨泰院一場大型萬聖節慶祝活動今天爆發嚴重的推擠踩踏意外。一名消防局官員表示，這起意外的死亡人數已上升至120人，另有逾百人受傷。

人在事故現場的龍山區消防局局長崔成範（Choi Seong-beom，音譯）告訴法新社，這起踩踏意外發生在晚間10時22分左右，許多人因遭到推擠踩踏而喪生，「截至凌晨2時30分，已有120人罹難、100人受傷」

崔成範表示，死亡人數還可能繼續上升，且目前具體受傷人數不詳，情況相當嚴峻。

他說，目前已將74具死者遺體運往醫院，另外46具留在街上的遺體正被運至附近的體育館，以利當局識別身分。

韓國當地媒體稍早報導，疑似一名身份不明的名人到訪梨泰院酒吧後，吸引大批人群湧向該間酒吧，因此在一條狹窄街道上釀成推擠踩踏意外。

這起意外發生後，來自全國各地的400多名急救人員及140輛救護車，包括首爾幾乎所有的可用人員，都被派往事發現場救治傷員。

韓國當地媒體稱，事發當時，梨泰院地區街道聚集了約有10萬人，這是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行爆發以來，最大規模的節慶活動。

韓國總統辦公室表示，事發後總統尹錫悅緊急召開事故應對會議，並下令官員派遣急救隊，盡快為受到影響的人提供病床與醫療服務。（譯者：施施）1111030